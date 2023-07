Sunday Brunch Terlama di Bali

SAAT menginap di hotel mewah, menikmati berbagai hidangan lezat adalah keharusan. Namun tidak jarang, beragam menu buffet yang lezat tidak sempat dicicip seluruhnya karena waktu layanan yang tidak cukup panjang.



Namun hal berbeda bakal Anda temui di hotel Pullman Bali Legian Beach, Bali. Hotel bintang lima yang terletak di antara Pantai Legian dan Kuta ini merilis program Sunday Brunch Pullman 456 yang diklaim memiliki jam layanan terpanjang di Bali, yakni pukul 12.00 – 16.30 wita.



Seperti terlihat dalam perilisan yang berlangsung Minggu (25/6), program Sunday Brunch itu menawarkan buffet dengan menu yang lengkap, baik internasional maupun lokal. Dalam deretan menu pembuka sendiri, di antaranya ada greek salad, nicoise salad with tuna tataki, hingga prawns and avocado salad with cocktail sauce.

Di deretan menu hidangan utama, di antaranya ada roasted peking duck, slow roasted beef with condiments, hainan chicken rice, mix seafood au gratin, dan chicken wing BBQ sauce. Jangan lewatkan juga deretan aneka kue dan buah yang cocok untuk makanan penutup atau juga camilan pembuka. Beberapa varian dessert yang sangat menarik adalah lemon meringue tart, vanilla panna cotta, dan cheese cake. Seluruh sajian itu, berikut juga aneka minuman nonalkohol itu dapat dinikmati hanya dengan membayar Rp456 ribu++ per orang.

Tidak sekadar bersantap, suasana siang hingga menjelang senja itu juga akan semakin seru dengan suguhan live music dam juga atraksi sulap. Para pengunjung yang membawa anak-anak juga dibuat betah dengan adanya kids corner yang memiliki beragam permainan edukatif. (M-1)