Tinah Buys Cigarettes Jadi Juara Pertama EoS SFPP 2023

AJANG kompetisi EoS Short Film Pitching Project 2023 (SFPP) yang menjadi bagian festival film Eropa Europe on Screen (EoS) telah diumumkan pada malam penutupan festival. Ketiga pemenang mendapatkan hadiah dengan nilai total Rp108,5 juta.



“SFPP kami buat agar EoS sebagai festival film internasional juga bisa mendukung industri film Indonesia dan membuka pintu ko-produksi film. Para pemenang SFPP EoS 2023 mendapatkan total Rp108,5 juta dana produksi parsial, fasilitas audio pasca-produksi, kelas produksi film dan bingkisan spesial. Kami harap ini dapat mendukung para pemenang mewujudkan proyek mereka dan mendapatkan tambahan ilmu dalam membuat film mereka,” kata Festival Co-Director EoS 2023 Meninaputri Wismurti melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (26/6).

Baca juga: Dua Film Terpilih Festival Film Bulanan Lokus 5 Resmi Diumumkan

Proposal film Tinah Buys Cigarettes keluar sebagai juara pertama. Proyek ini mendapat hadiah Rp53 juta. Juara kedua dimenangkan proposal film Firman Firman dengan hadiah Rp35 juta. Juara ketiga dimenangkan proposal film How to Be A Man dengan hadiah Rp20,5 juta.

“Kami berharap program SFPP di EoS terus berlanjut di tahun-tahun mendatang untuk melengkapi ekosistem film di Indonesia dalam memberikan ruang bagi pembuat film pendek mempresentasikan, memproduksi dan menayangkan karyanya,” kata salah satu juri SFPP 2023 Vivian Idris.(M-4)