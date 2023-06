Resmi! Thirty Seconds to Mars Manggung di Soundrenaline 2023

SOUNDREANLINE 2023 kembali dengan sejumlah nama-nama penampil selanjutnya usai pengumuman di fase pertama. Thirty Seconds to Mars, Explosions In The Sky, Turnover dan The Devil Wears Prada menggenapi band internasional yang manggung di festival yang tahun ini diselenggarakan di Carnaval Ancol, Jakarta.

Sementara The Cash, Amigdala, Endah n Rhesa dan The Panturas menjadi para musikus tanah air yang menambah daftar penampil Soundrenaline 2023.

Thirty Second to Mars menjadi salah satu line up Soundrenaline 2023 yang cukup spesial karena sengaja diboyong langsung dari Amerika Serikat. Pada Agustus hingga Oktober, grup yang beranggotakan Jared Leto (vokal, gitar, bass, keyboard, dan penulis lagu) dan Shannon Leto (drum, perkusi) tersebut sedang menggelar tur Amerika dan tidak ada jadwal ke wilayah Asia maupun Eropa. Soundrenaline tahun ini berlangsung pada 2-3 September.

“Soundrenaline adalah festival musik terbaik yang pernah gue buat. Sesuai dengan tema tahun ini, Voice of True Progress, kami ingin selalu punya perkembangan dari yang dikerjakan. Dari bikin festival dan konser, tentu Ravel Entertainment mau lebih maju dan bagus ke depannya,” kata CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy dalam konferensi pers pengumuman penampil fase kedua Soundrenaline 2023 di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Selasa, (27/6).

Ravel Entertainment sendiri menjadi promotor Soundrenaline sejak edisi 2022. Tahun lalu, festival berlangsung di Ecopark. Sementara tahun ini, dengan total lima panggung (dua panggung utama, dua panggung pendamping, dan satu panggung mini) Soundrenaline menargetkan penonton yang lebih banyak. Setidaknya, Ravel mengatakan ada 20 ribu penonton dalam sehari.

“Untuk memanajemen penonton sebanyak itu, kami sudah pikirkan secara matang. Mereka tidak perlu ribet lagi tukar tiket. Tinggal bawa ponsel buat masuk. Kami ingin user friendly lah. Di tiap panggung juga sudah kami atur agar jadwalnya juga tidak tabrakan. Jadi penonton tidak perlu lari-larian untuk mengejar musikus yang manggung. Mereka bisa fokus. Kami akan jamin kenyamanan dan keamanan di lokasi festival,” sambung Ravel.

Setelah masa penjualan tiket pra-pesan fase pertama terjual habis, per Rabu 28 Juni pun Soundrenaline membuka penjualan tiket pra pesan fase kedua di Tokopedia Event. Harga tiket untuk satu hari Rp1,5 jutaan dan tiket terusan dua hari Rp2,5 jutaan. (M-1)