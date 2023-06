Netflix Bakal Buka Restoran Pertama di AS, Cek Menu dan Biayanya 

BARU-baru ini penyedia layanan streaming video, Netflix, mengumumkan akan segera membuka restoran perdananya kepada publik. Restoran yang bernama Netflix Bites itu didesain dengan konsep mewah dan elegan yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 30 Juni 2023.

Wakil Presiden Produk Konsumen Netflix, Josh Simon, mengungkapkan Netflix sudah menjadi tujuan program makanan favorit, mulai dari dokumenter hingga acara kompetisi. Saat ini Netflix telah menayangkan 18 acara yang berhubungan dengan makanan dan kompetisi memasak yang dikemas dalam bentuk serial, film dan variety show.

Kekuatan akan branding tersebut menjadi salah satu alasan Netflix merealisasikan sebuah restoran secara nyata dengan melibatkan para koki selebritas ternama di dunia.

“Ini bukan acara memasak lainnya. Netflix Bites adalah restoran pop up di dunia nyata di Hotel Short Stories, Los Angeles," tulis Netflix Bites seperti dilansir dari Tasting Table pada Selasa (20/6).

Netflix Bites mengklaim akan menawarkan pengalaman santap kuliner eksklusif yang disajikan dari beberapa koki paling populer di dunia yang pernah penonton lihat di Netflix. Operasional restoran akan buka setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 22.00. Restoran juga akan membuka layanan tambahan untuk makan siang spesial pada akhir pekan dari pukul 10.00 hingga 14.00.

“Menu bertabur bintang Michelin, kami menampilkan spesialisasi unik dan perspektif koki favorit penggemar,” imbuh Netflix.

Di antara koki yang berpartisipasi adalah Curtis Stone, Ming Tsai, dan Andrew Zimmern dari Iron Chef: Quest for an Iron Legend, Dominique Crenn dari Chef's Table dan Iron Chef, Rodney Scott dan Ann Kim dari Chef's Table. Serta Nadiya Hussain dari Nadiya Bakes, dan Jacques Torres dari Nailed It dan masih banyak lagi.

Jika Anda pernah menonton salah satu dari acara memasak populer kemungkinan besar Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya mencicipi makanan yang ada di layar kaca.

“Ini menjadi ajang untuk membawa kecintaan saya pada makanan untuk orang-orang di seluruh dunia, tentu menjadi salah satu sensasi terbesar dalam hidup saya. Tetapi pengalaman dari sebuah layar ke meja makan untuk memberi rasa kepada penggemar tentang apa yang terjadi di depan kamera sungguh akan jadi pengalaman yang luar biasa,” kata koki berbintang Michelin, Curtis Stone.

Daftar Menu yang Disajikan

Menu yang akan disajikan di Netflix Bites terdiri dari jenis makanan berukuran kecil menggunakan piring-piring minimalis. Nantinya makanan itu disusun dalam konsep yang unik dengan sekali gigitan. Hal ini memungkinkan para tamu untuk mencicipi berbagai kreasi kuliner yang terinspirasi dari spesialisasi dan pengaruh pribadi masing-masing koki.

Meskipun hidangan dan harga spesifik pada menu belum diumumkan kepada publik, Netflix mengatakan kepada Food & Wine bahwa akan ada berbagai macam hidangan dengan harga yang bervariasi. Netflix juga akan menghadirkan segudang cita rasa dari masakan dari seluruh dunia.

Apalah arti santapan mewah tanpa menu koktail yang lezat? Para tamu tidak hanya disuguhkan pengalaman santap yang terinspirasi dari acara TV tersebut, tetapi juga dapat menikmati minuman koktail secara khusus yang dibuat oleh mixologists dari Drink Masters.

“Koki dan mixologist yang berbakat akan berkumpul di sana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk semua pecinta kuliner, dan saya sangat senang bahwa tim saya di Curtis Stone Events terlibat dalam memperkenalkan dan menghidupkan Netflix Bites,” ujar Stone.

Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O'Brien, dan Kate Gerwin akan menciptakan koktail paling unik untuk melengkapi menu makanan. Meskipun para koki dan ahli mixologi ternama ini telah berkolaborasi dalam menu, mereka tidak akan hadir di tempat.

Meskipun belum membuka pintunya untuk publik, Netflix Bites sudah menerima reservasi online, yang membutuhkan biaya DP sebesar US$25 atau sekitar Rp376 ribu per orang. Biaya tersebut tidak dapat dikembalikan meskipun reservasi dibatalkan.(M-4)