The Corrs Resmi ke Jakarta, Tiket Konser Dijual Mulai Rp1,5 Juta

Band keluarga asal Irlandia The Corrs yang beranggotakan Andrea (vokal utama), Sharon (biola, piano, vokal), Caroline (drum, piano, vokal), dan Jim (gitar, piano, vokal) akan manggung di Indonesia pada 18 Oktober mendatang.

Setelah 18 tahun mengambil jeda, band yang tenar pada awal 1990-an dengan hit Breathless, Runaway, What Can I Do, dan All The Love in The World ini akan menuntaskan dahaga nostalgia fan mereka di Beach City International Stadium Ancol Jakarta.

Menurut pernyataan promotor Ravel Entertainment, mereka menargetkan 10 ribu penonton dalam konser reuni The Corrs. Tiket akan tersedia pada 21 Juni di laman http://www.thecorrsjakarta.com dan Tokopedia Events.

Berikut harga tiket The Corrs yang terbagi menjadi lima kategori.

-Festival (berdiri): Rp2 juta.

-VIP Platinum (duduk): Rp4,5 juta.

-Gold (duduk): Rp3,5 juta.

-Silver (duduk): Rp 1,5 juta.

-Bronze (duduk): Rp1 juta.

“Untuk harga tiket ini kami mengikuti dari pihak The Corrs,” kata marketing communications manager Ravel Entertainment Naomi Claudia Siahaan dalam konferensi pers yang berlangsung di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, (16/6).

Harga tiket juga sudah termasuk pajak. Untuk tiket VIP sendiri menurut promotor berdasarkan dari sudut visual terbaik penonton. (M-2)