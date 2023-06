Kompetisi Latte Art Meriahkan Festival Kopi yang Digelar Rotaryana

Rotaryana, salah satu perusahaan kitchen coffee, kembali gelar Roadshow Bezzera Latte Art Competition (BLAC) 2023. Kompetisi Latte Art yang telah sukses diadakan di kota-kota besar di Tanah Air itu, belum lama ini hadir di Jakarta sebagai kota ke-10 dari total 12 kota besar di Indonesia. Kompetisi sekaligus ajang kreasi seni bagi para Latte Artist kali ini hadir berbeda, diselenggarakan bersamaan dengan Manual Brew Competition serta Coffee Workshop dan Talkshow, Roadshow BLAC 2023 Jakarta, yang berlangsung di Lippo Mall Kemang, pada 31 Mei – 4 Juni 2023 lalu.

Para Latte Artist yang berasal dari coffee shop dan corporate di seluruh Jabodetabek ini saling beradu kepiawaian mereka dalam meracik kreasi seni dalam secangkir Latte Art di hadapan para juri profesional di bidang kopi, yakni Iwan Setiawan (National Certified Coffee Judge), Sivaraja (International Certified Coffee Judge & Brand Ambassador Bezzera Indonesia), dan Linda (Latte Artist & Brand Ambassador Bezzera Indonesia).

Menurut para juri, secara keseluruhan para peserta telah menampilkan keahlian terbaik mereka dalam membuat secangkir latte art, mulai dari babak awal hingga babak final. Setelah melewati penilaian menggunakan sistem scoring di babak final, Irfan Fauzi Anwar diumumkan sebagai Juara 1 Roadshow BLAC 2023 disusul Yoyok Hidayat, dan Syahril Muahidin sebagai juara 2 dan 3.

Bezzera Latte Art Competition ini merupakan wujud komitmen Rotaryana dalam mendukung industri kopi Tanah Air dengan menghadirkan space atau ruang bertemu sekaligus kompetisi yang dapat menjadi destinasi bagi siapapun yang memiliki kecintaan terhadap dunia kopi untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Hal ini diwujudkan dengan Coffee Talkshow bersama 3 profesional di bidang kopi yang bertujuan untuk mengedukasi penggiat kopi ataupun publik, yang tertarik untuk mempelajari dunia kopi.

Tidak hanya itu, topik “Coffee or Business, Why Not Both?” juga merupakan salah satu coffee talkshow yang sangat diminati oleh para pengunjung festival ini. Talkshow yang dibawakan oleh Sivaraja, seorang International Certified Coffee Judge, Brand Ambassador Bezzera Indonesia, dan Coffeepreneur ini, membahas mulai dari tips dan trick bagaimana membangun sebuah bisnis di bidang food and beverage khususnya coffee shop hingga bagaimana mengatur manajemen dan mempromosikannya ke publik.

"Rotaryana berharap Bezzera Latte Art Competition ini dapat menjadi destinasi bagi siapapun yang memiliki kecintaan terhadap dunia kopi untuk saling belajar dan berbagi pengalaman yang nantinya diharapkan turut serta membangun perkembangan industri kopi di Indonesia.” ujar Karisma Kamdani selaku President Director Rotaryana, dalam keterangan resminya, Rabu (7/6).

Karisma melanjutkan, kompetisi yang diadakan di sejumlah kota-kota besar ini akan menyisihkan satu pemenang di setiap kota. Nantinya, para pemenang ini akan kembali bersaing di Grand Final BLAC 2023 untuk memperebutkan gelar “The Next Latte Artist” BLAC 2023

Rotaryana Reimagined – BLAC 2023 masih akan hadir di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia mulai dari timur hingga barat Indonesia untuk mencari “The Next Latte Artist” BLAC 2023. (M-3)