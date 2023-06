Seruan Lestarikan Bumi untuk Komunitas Olahraga

Menunjukkan perhatian pada kelestarian lingkungan, merek sepatu dan pakaian olahraga Adidas memperkenalkan Move For The Planet, inisiatif yang memanfaatkan aktivitas kolektif dari semua orang di seluruh dunia. Inisiatif ini dilakukan dengan cara mengajak semua orang untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai aksi nyata untuk membantu melestarikan lingkungan. Untuk setiap 10 menit bergerak pada 34 cabang olahraga yang ada di adidas Running app, adidas akan mendonasikan 1 Euro atau lebih dari Rp15 ribu untuk organisasi Common Goal. Target donasi ialah hingga 1.5 juta Euro selama 1-12 Juni inisiatif ini berlangsung.

“Move For The Planet merupakan kesempatan menggunakan kecintaan dunia pada olahraga untuk mendukung komunitas yang membutuhkannya. Memang dampak dari krisis iklim terasa lebih buruk di beberapa tempat dibanding tempat lain, namun kita memiliki hal yang dapat menyatukan kita semua, yaitu kecintaan kita terhadap olahraga," kata Ashley Czarnowski, Direktur Senior, Global Purpose Marketing di adidas, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (6/6).

"Sehingga dari 1-12 Juni, kita mengajak komunitas global untuk mengikuti inisiatif ini dan bergerak untuk membantu melindungi tempat kita bermain. Dengan pilihan cabang olahraga yang lebih banyak, kita semua kini bergerak untuk membuat perubahan," lanjutnya.



Common Goal akan mengerahkan kontribusi dari Move For The Planet untuk proyek-proyek di beberapa negara, seperti Colombia, Yunani, Afrika Selatan, dan Pakistan. Mereka menggunakan dana tersebut untuk merenovasi lapangan bagi komunitas dengan material terbarukan, atau dengan menyediakan pelatihan untuk meminimalisir limbah plastik di fasilitas olahraga. Berbagai program yang telah dikurasi ini berfokus pada tempat-tempat yang paling terdampak pada perubahan iklim.



Di Indonesia, inisiatif Move For The Planet dirayakan dengan acara atau kegiatan olahraga bersama sambil mengumpulkan menit bergerak dengan beberapa komunitas, seperti lari dan trekking dengan komunitas adidas Runners Jakarta, Soft Ball dengan H2C, sepak bola dengan Thursday Night Tiger FC, serta

bersepeda dengan komunitas BKT.CC. Momen olahraga bersama ini akan dilakukan dari tanggal 1-11 Juni 2023.

“Move For The Planet hadir untuk merangkul seluruh kalangan dengan berbagai minat olahraga, seperti running, cycling, soccer, tennis, softball, dan masih banyak jenis aktivitas lain; terdapat 34 cabang olahraga yang eligible untuk mengikuti MFTP tahun ini," kata Cinita Dewi Mayakatri, Senior Activation Manager dari adidas Indonesia.

Awal tahun ini, adidas mengumumkan akan segera mengganti poliester murni dengan poliester daur ulang dalam produknya sesegera mungkin pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2022, 96% dari semua poliester yang digunakan adidas merupakan poliester didaur ulang (M-3)