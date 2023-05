Serial Gim The Witcher Terlaris Sepanjang Masa

SERIAL gim The Witcher menjadi yang terlaris sepanjang masa. Pengembang gim The Witcher, CD Projekt Red (CDPR), mengungkapkan video gim The Witcher telah terjual lebih dari 75 juta kopi, dengan The Witcher 3: Wild Hunt menyumbang lebih dari 50 juta penjualan.

Angka tersebut menunjukkan serial gim ini merupakan salah satu waralaba video gim terbesar sepanjang masa. Dilansir dari The Verge, data baru ini menempatkan The Witcher dalam jarak yang cukup jauh dengan gim laris lainnya, seperti Mario Kart 8 Deluxe dan Red Dead Redemption 2 yang terjual lebih dari 53 juta kopi.

Angka penjualan The Witcher mungkin akan terus bertambah beberapa tahun mendatang setelah pengembang melakukan sejumlah pembaruan. CDPR baru saja merilis pembaruan generasi berikutnya untuk The Witcher 3 pada bulan Desember. Kemudian mereka juga berencana membuat ulang gim Witcher pertama, trilogi Witcher baru, dan spin-off dengan nama sandi "Project Sirius".

Gim The Witcher memainkan penyihir yang bernama Geralt. Ia memiliki kemampuan fisik manusia super dengan kelincahan, kekuatan, refleks, daya tahan, ketahanan terhadap racun, dan penyembuhan. Penyihir juga mendapatkan sistem kekebalan tubuh yang tak tertandingi yang dapat memblokir sebagian besar penyakit.

Sejak rilis perdana pada 2015, The Witcher 3: Wild Hunt menjadi tolak ukur untuk penceritaan dan grafis dalam gim. Kekuatan utama dalam The Witcher 3 adalah gim ini didasarkan/terinspirasi dari serangkaian novel karya Andrzej Sapkowski. Artinya, cerita, karakter, dan misi dalam game memiliki dasar yang sangat kuat. Ini bukan sekadar permainan.(M-4)