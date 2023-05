Selusin Spesial di Synchronize 2023, dari Bimbo, Petualangan Sherina, sampai God Bless

Spesial di Synchronize 2023: Bimbo, Petualangan Sherina, dan 50 Tahun God Bless

Penyelenggaran festival musik Synchronize Fest telah mengumumkan 12 nama penampil spesial yang akan tampil di Synchronize Fest 2023.

Melalui website www.synchronizefestival.com dan channel YouTube demajorsTV, tercatat nama-nama legendaris yang diumumkan pada Senin, (29/5) merupakan persembahan spesial dari festival yang akan berlangsung pada 1-3 September mendatang.

Tahun ini Synchronize mengusung tema Bhinneka Tunggal Musik sebagai medium semangat kolaboratif lintas genre dan lintas generasi dari pegiat musik dan seni visual di Indonesia. Ke-12 penampil spesial ini turut menjadi bagian dari sekitar 150 penampil lainnya yang akan diumumkan di fase berikut.

Berikut adalah penampil spesial Synchronize 2023

1. Bimbo Bersama Yanti Bersaudara

Grup bersaudara asal Bandung ini terbentuk pada medio 60-an, melewati banyak fase bermusik dengan memainkan folk, pop, dangdut, hingga religi. Pada panggung spesial Synchronize Fest 2023, Bimbo akan tampil bersama dengan grup bersaudara legendaris asal Bandung lainnya, Yanti Bersaudara.



2. God Bless 50 Tahun

Band rock legendaris Indonesia, God Bless, siap merayakan usia 50 tahun berkarier di panggung Synchronize Fest 2023. Band yang kini beranggotakan vokalis Achmad Albar, gitaris Ian Antono, bassist Donny Fatah, keyboardist Abadi Soesman, dan drummer Fajar Satritama sempat didapuk oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa.

God bless rencananya akan tampil melibatkan musikus-musikus aktif hari ini seperti Kelompok Penerbang Roket, Isyana Sarasvati, Scaller, Iksan Skuter, Soegi Bornean, Barasuara, hingga Ardhito Pramono.



3. Iwan Fals x Sawung Jabo

Kiprah bermusik keduanya begitu besar saat bersama-sama memperkuat grup superior SWAMI dan Kantata Takwa, masing-masing diperkuat oleh legenda musik lainnya seperti Yockie Suryoprayogo, Innisari, Setiawan Djodi, Naniel Yakin, Nanoe, Totok Tewel, WS Rendra, hingga Donny Fatah.

Pada 1990, Kantata Takwa sempat mengadakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan tafsiran penonton yang hadir hingga 150 ribu penonton. Sejarah penting musik Indonesia itu pun tercatat, Fals dan Jabo adalah salah dua pihak yang menggoreskan tintanya.

4. Konser Petualangan Sherina (Jakarta Movin, Isyana Sarasvati, Yura Yunita & Reza Chandika)

Pada 2000, nasib industri film Indonesia menjadi kian cerah berkat kesuksesan film drama musikal anak-anak, Petualangan Sherina. Film itu memikat jutaan penonton, memperlebar kejayaannya lewat medium karya seni lain seperti album musik hingga pertunjukan teater.

Film tersebut memiliki sinopsis, naskah, dialog, lagu, koreografi, hingga lokasi yang melekat dalam ingatan penonton sampai hari ini. Pada 2022, proyek Petualangan Sherina 2 resmi diumumkan dan dijadwalkan tayang pada September.

Synchronize bekerja sama dengan Miles Films dan Jakarta Movin, akan menyambut sekuel tersebut dengan menghadirkan Konser Petualangan Sherina di salah satu panggungnya. Lagu-lagu kenamaan dalam film tersebut seperti Bintang-bintang, Jagoan, hingga Kertarajasa akan ditampilkan bersama musikus tamu yaitu Isyana Sarasvati, Yura Yunita, juga Reza Chandika.

5. Matajiwa x Matajiwo

Apa jadinya bila gaung rock Matajiwa mendampingi pertunjukkan wayang yang didalangi oleh budayawan Sujiwo Tejo? Kolaborasi lintas medium seni yang patut disaksikan.

Mereka sempat tampil bersama dan menjadi bahan perbincangan di 2015. Ketika itu, Matajiwa x Matajiwo mempersembahkan lakon wayang kulit berjudul Karno Tanding. Matajiwa melatari lakon tersebut dengan repertoar mereka, salah satunya adalah Semesta.

6. Melly Goeslaw Songbook (feat. BBB, Irwansyah & Anda Perdana)

Keriaan karaoke nostalgia musik Indonesia belakangan ini tidak bisa lepas dari karya-karya Melly Goeslaw. Santer terputar adalah lagu-lagu Melly bersama super grup Potret seperti Salah, Bagaikan Langit, hingga Mungkin. Tak ketinggalan, proyek solonya juga menghasilkan lagu-lagu kolaborasi penuh memori seperti Jika, Butterfly, dan Ada Apa dengan Cinta.

Beberapa di antara mereka bahkan ikut menyukseskan film panjang Indonesia di antaranya Ada Apa dengan Cinta, Eiffel I’m in Love, hingga Heart.

Untuk itu, Melly akan bernostalgia di panggung Synchronize Fest 2023 bersama para kolaboratornya seperti Anda Perdana, Irwansyah, dan BBB (Bukan Bintang Biasa – vokal grup yang beranggotakan Raffi Ahmad, Dimas Beck, Ayushita, Chelsea Olivia, dan Laudya Cynthia Bella).

7. Mesin Waktu 2.0: Teman-teman Menyanyikan Lagu NAIF

Sekira 16 tahun lalu, label rekaman Aksara Records merilis album kompilasi bertajuk Mesin Waktu: Teman-teman Menyanyikan lagu Naif. Sesuai dengan judulnya, album tersebut memuat karya grup band Naif yang digubah ulang oleh nama-nama seperti White Shoes & The Couple Company, The Brandals, Goodnight Electric, Cherry Bombshell, The Monophones, The Adams, hingga Sore.

Sekarang, di masa pasca-bubarnya Naif, mengembalikan semangat album kompilasi ini akan menjadi obat kerinduan. Nantinya lagu-lagu Naif akan dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya, Chroma Strings, Endah N Rhesa, GAC, Kunto Aji, Nesia Ardi, Perunggu, Priscilla Jamail, Sentimental Moods, Sisitipsi, dan the Adams.

8. Republik Cinta Management (T.R.I.A.D, Mulan Jameela, Mahadewi)

Republik Cinta Management (RCM) adalah perusahaan manajemen musik yang didirikan penulis Ahmad Dhani dari Dewa 19, pada 2007. Ia menaungi banyak musikus seperti Mulan Jameela, T.R.I.A.D, Mahadewi, The Virgin, Virzha, hingga Marcello Tahitoe. Serta bandnya sendiri dan ketiga anak kandungnya.

9. Selangkah ke Seberang: Dekade Fariz RM ‘79-‘89

Sesuai dengan namanya, aksi panggung spesial musikus legendaris Fariz RM di Synchronize Fest 2023 akan menampilkan karya-karya yang ia rilis mulai dari 1979 hingga 1989. Fariz merilis total 11 album penuh dalam satu dekade tersebut, memuat nomor-nomor kenamaan seperti Mega Bhuana, Semusim, Di Antara Kata, Kurnia dan Pesona, Jerat, Nada Kasih, Barcelona, dan Sungguh. Lagu-lagu Fariz sedang kembali bergaung di keriaan anak muda dalam beberapa tahun belakang. Di panggung Synchronize Fariz akan hadir bersama beberapa sejawatnya seperti Candra Darusman juga Neno Warisman.

10. Soneta Group x Dipha Barus

Soneta Group siap mengiringi sang raja, Rhoma Irama, kembali berkolaborasi dengan produser/DJ Dipha Barus. Ini bukan kali pertama mereka bertukar suara di atas panggung. Pada Synchronize Fest versi daring 2020, Bang Haji sempat tampil bersama Dipha untuk memadukan dangdut dengan musik elektronik, menggelorakan Darah Muda menjadi lebih eksentrik. Tahun ini keduanya akan kembali bertemu.



11. Symphony from Hell

Kolektif hip hop kebanggaan Yogyakarta, Hellhouse, akan mempersembahkan penampilan spesial Symphony from Hell di panggung Synchronize Fest 2023. Symphony from Hell pertama kali mereka tampilkan di perhelatan Flavs Festival 2021, meleburkan musik orkestra dengan rentetan ritmis ala hip hop. Kini, Hellhouse bakal melibatkan musikus tamu yang patut diperhitungkan aksinya seperti Al-Smith, Basboi, GNTZ, Jahanam, Mario Zwinkle, PB feat Eugine, Ramengvrl, Sade Susanto, Tuan Tigabelas, juga Uncle-T.

12. 4 Sehat 5 Nambah

Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak, Orkes Moral Pengantar Minum Racun, Pemuda Harapan Bangsa, Orkes Nunung Cs, ditambah Jhonny Iskandar, akan membuat Synchronize Fest 2023 bergoyang massal dalam alunan musik dangdut. Empat orkes kenamaan ditambah satu tokoh dangdut jenaka ini akan tampil di panggung yang sama atas nama 4 Sehat 5 Nambah.