Kritikus dan Gamers Sebut Gim Gollum Mengecewakan 

PARA kritikus dan gamers mengaku kecewa dengan gim The Lord of the Rings: Gollum. Mereka kecewa karena gim ini memiliki gameplay yang kurang menarik dan grafis yang jauh dari sempurna.

GameSpot mencatat gim ini mengalami crash lebih dari 120 kali dalam 11 jam waktu permainan. Lalu, IGN mengatakan gim ini tidak menyenangkan untuk dimainkan.

Daedalic Entertainment, pengembang di balik The Lord of the Rings: Gollum, meminta maaf telah membuat kritikus dan gamers kecewa. Dalam sebuah pesan yang diunggah ke Twitter dan Steam, Daedalic Entertainment meminta maaf atas pengalaman yang mengecewakan dari gim Gollum.

"Kami mengakui dan sangat menyesal gim ini tidak memenuhi ekspektasi yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri atau komunitas. Kami sangat menghargai respon Anda dan telah secara aktif mendengarkan suara Anda, membaca komentar Anda, dan menganalisis kritik dan saran konstruktif yang Anda berikan," tulis pesan Daedalic Entertainment, dikutip Sabtu (27/5).

Baca juga: Amazon Akan Garap Gim Online Adaptasi The Lord of The Rings dan The Hobbit

Daedalic Entertainment menambahkan mereka memperbaiki beberapa bug dan masalah kinerja yang dialami pemain saat memainkan gim. Daedalic Entertainment akan memberi informasi terbaru kepada pengguna tentang progres perbaikan tersebut.

Diketahui, Gollum, yang berlatar belakang peristiwa The Fellowship of the Ring, adalah gim aksi-petualangan untuk PlayStation 5, Xbox Series X / S, dan PC. Selama permainan, pemain akan mengendalikan Gollum dan dua kepribadiannya saat mencoba menyelinap di antara para Orc dan melarikan diri dari Mordor.

Gollum bukan satu-satunya gim yang mengalami masalah dalam peluncurannya akhir-akhir ini. Sebelumnya, Naughty Dog meminta maaf kepada para pemain atas masalah peluncuran The Last of Us Part 1 di PC bulan lalu. EA juga mengeluarkan permintaan maaf serupa mengenai masalah performa yang mengganggu Star Wars: Jedi Survivor versi PC.(M-4)