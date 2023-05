Rayakan 10 Tahun, Uniqlo Indonesia Buka 2 Toko Baru

UNIQLO Indonesia bersiap membuka dua gerai barunya di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang. Hingga saat ini selama 10 tahun, Uniqlo telah membuka 62 toko yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Marketing Manager Uniqlo Indonesia, Lisqia Lalantika, menjelaskan Uniqlo masih berencana melakukan pengembangan bisnis ke depannya. Salah satunya adalah rencana pembukaan toko di Mall Ciputra Tangerang, Banten pada 19 Mei 2023. Selain itu, mereka juga akan menghadirkan toko dengan konsep terbaru yang berbeda dari toko Uniqlo lainnya di One District at Puri, Tangerang, Banten pada 26 Mei 2023.

Tidak hanya memberikan pengalaman berbelanja langsung di toko saja, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menikmati koleksi LifeWear y nyaman dan berkualitas, Uniqlo juga telah meluncurkan web dan aplikasi Uniqlo.com sejak September 2021. Layanan daring ini memberikan banyak keuntungan, seperti rentang ukuran pakaian yang tersedia lebih luas dari XS hingga 3XL.

Pengguna layanan daring Uniqlo juga dapat mengakses berbagai fitur pengiriman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan koleksinya pun lebih lengkap dan ada inspirasi panduan styling yang semuanya bisa diakses dengan mudah.

“Mengusung filosofi LifeWear, Uniqlo menciptakan pakaian untuk membuat hidup semua orang lebih baik, yang mengambil pendekatan untuk tidak hanya menekankan pada kualitas, desain, dan harga, tetapi juga memenuhi definisi pakaian yang baik dari sudut pandang lingkungan, orang, dan masyarakat," ujar Lisqia dalam acara konferensi pers Uniqlo 10th Anniversary: Here’s To Many More di Jakarta, Rabu (17/5).

Koleksi kolaborasi yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen juga akan tetap hadir. Bahkan untuk merayakan 10 tahun eksistensinya di sini, Uniqlo mempersembahkan koleksi khusus UTme! buah kolaborasi dengan tiga merek lokal.

"Kami menggandeng tiga brand yang memiliki value yang sama, yakni memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Mereka adalah Gojek, Indomie, dan Tolak Angin," kata Lisqia.

Koleksi tersebut di antaranya terdiri dari kaus putih dengan tulisan bernada jenaka yang berkaitan dengan merek-merek tersebut. Salah satunya, 'enter wind' yang secara harfiah diartikan sebagai masuk angin, penyakit yang bisa dilawan dengan mengonsumsi Tolak Angin.

Uniqlo juga meluncurkan koleksi Disney dengan rasa kelokalan. Kali ini, Mickey Mouse muncul dengan pakaian tradisional Bali dan Madura.

Berbagai penawaran dengan harga spesial mulai dari Rp 129.000 untuk koleksi Lifewear turut menyemarakkan perayaan 10 tahun ini. Promo ini berlangsung dari 26 Mei hingga 8 Juni 2023. (Z-10)