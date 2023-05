Maliq & D'essentials Bawakan Lagu Idola untuk Keluarga

GRUP musik Maliq & D'essentials menggelar konser tunggal di Hall B3 dan C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4). Konser tersebut untuk memperingati 20 tahun berkarya di industri musik Tanah Air dan bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diraih selama berkarier di dunia musik.

Seluruh personel hadir lengkap dan kompak tampil memukau di atas panggung yakni Angga Puradiredja (vokal), Widi (drum), Indah (vokal), Jawa (bass), Lale (gitar) dan Ilman (keyboard).

Selain belasan ribu pengunjung, pada konser tersebut juga dihadiri orangtua dan keluarga dari keenam personel. Mereka yakin apa yang telah diraih selama 20 tahun berkarya di industri Tanah Air tak terlepas dari dukungan dan doa orangtua. Sebab itu, di konser tunggal tersebut mereka mengundang orangtua dan keluarga terkasih.

MALIQ (Music And Live Instrumental Quality) yang genap memasuki usia 20 tahun pada 15 Mei 2023 ini membawakan sejumlah lagu andalan mereka, termasuk Idola. Lagu tersebut khusus dinyanyikan di atas panggung untuk orangtua dan keluarga terkasih.

"Kita merasakan besarnya rasa cinta mama papa. Walau bandel pun, kita yakin papa mama selalu mendoakan. Malam ini untuk mama papa. Kita mendoakan mama papa, semoga sehat. Sampai mama papa pun nggak ada, kita terus mendoakan," ucap Angga sembari menitikkan air mata di atas panggung.

"Kita buat khusus lagu ini dengan perasaan untuk orangtua yang selama ini sudah menjadi panutan kita," sambung Indah.

Tak sedikit penonton ikut terharu saat mendengarkan lagu tersebut. Selain itu, orangtua dan keluarga dari seluruh personel Maliq pun terharu bahagia.

"I love you so much mama papa," ucap Indah dan Angga.

Lagu berjudul Idola yang dirilis pada 15 Mei 2017 masuk dalam album Senandung Senandika. Lagu tersebut menceritakan tentang perjuangan orangtua.(M-4)