Sanje hingga Toko Didiyo Hadir di Lumine Jakarta

SANJE, Toko Didiyo, dan Byo Bags adalah beberapa merek fesyen dan aksesoris Tanah Air yang tengah populer di kalangan penggemar fesyen Jakarta. Ketiganya memang memiliki ciri khas desain yang unik, seperti Sanje dan Toko Didiyo yang menampilkan karakter rileks dan playful dengan permainan warna atau detil motif maupun border, sementara Byo Bags terkenal dengan teknik anyam berdesain futuristik.

Jenama-jenama itu kini hadir di Lumine Pop Up Store Astha District 8, Jakarta. Lumine merupakan sebuah pusat perbelanjaan fesyen yang berpusat di Tokyo, Jepang yang kemudian dihadirkan pula di Indonesia.

Brianca Bachtar, Local Brand Curator dan Brand Relations Lumine Pop Up Store Astha District 8, Jakarta, mengatakan proses kurasi dari berbagai merek lokal dilihat berdasarkan sejumlah kategori, seperti gaya fesyen dari jenama-jenama lokal yang tidak terlalu jauh berbeda dari gaya busana Jepang, brand value dari merek fesyen lokal, selera pasar, dan lainnya.

"Selain itu, juga menghargai craftsmanship kayak (merek) Saya, The Story of, Tale of Two mungkin gak nyambung, cuma craftsmanship yang dicari," ujar Brianca, saat ditemui Media Indonesia di Lumine pop up store Astha, Sudirman Central Business Distric (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (10/5).

Kemeja Sanje dihadirkan dalam beberapa warna, mulai dari putih, hijau muda, dan warna lainnya. Masing-masing kemeja dari merek fesyen yang berbasis di Bali ini diberi sentuhan embroidery yang bervariasi dengan warna yang beragam. Sehingga gaya kemeja akan lebih menarik. Kemeja unisex tersebut bisa dikenakan dalam berbagai acara baik formal maupun non formal.

Sementara itu Toko Didiyo, selain mengusung kekuatan desain juga menerapkan zero waste sehingga tidak ada potongan kain yang tersisa. Konsep tersebut diterapkan di berbagai produk, salah satunya ialah kemeja.

"Salah satu keunikannya, semua fabric-nya dipotong sampai tuntas, jadi gak ada waste-nya," kata Anindya Rahmawati, Brand Representative Lumine Pop Up Store Astha Ditric 8, dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, ia menuturkan kelebihan sisa-sisa bahan potongan dari satu busana di Toko Didiyo, dijadikan bahan tambahan untuk rancangan busana lainnya. "Dan best selling-nya (Toko Didiyo) adalah kemeja-kemeja lengan pendek. Toko Didiyo juga keep up sama style zaman sekarang," jelas perempuan yang akrab disapa Nindi itu.

Selain busana dan tas, pop-up store ini juga menghadirkan koleksi kacamata dari merek lokal Izipizi. Kacamata dirancang dengan beragam model bingkai yang cocok dikenakan untuk segala usia. Selain itu, kacamata didesain dengan lensa kategori 3 yang melindungi dari silau dan menyaring 100% sinar ultraviolet (uv). Engsel kacamata dirancang fleksibel dan ringan sehingga nyaman dipakai.

Selanjutnya ialah koleksi sandal dan sepatu. Koleksi sandal dari jenama lokal Thaja menjadi salah satu primadona di Lumine pop up store Astha. Sandal dengan desain tali bersusun yang dibuat dari kulit sintetis dengan sol luar karet yang anti slip menjadi daya tarik pengunjung.

"Ini karena modelnya yang simpel dan unik. Ujung sandalnya juga membentuk kotak. Jadi, keunikan dari sandal Thaja yang ternyata disukai oleh banyak orang di sini," ujar Anindya.

Totalnya ada 35 merek lokal yang dihadirkan di pop-up store kali ini. Selain itu juga ada 23 merek Jepang, di antaranya adalah Astraet, Beauty&Youth Mens, Beauty&Youth Womens, Bench, Drawing Numbers, Elendeek, Gallardagalante, Jouetie, hingga Kokuu. (M-1)