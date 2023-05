Lumine Kembali Hadir di Astha District 8

LUMINE, toko fesyen yang berpusat di Tokyo, Jepang, hadir kembali di Jakarta dengan konsep brand store dan sejumlah merek fesyen yang baru. Pop up store yang terletak di Ground Floor Ashta District 8 ini kini hadir dengan menampilkan visual bernuansa Jepang dengan aksen kayu yang "warm", menambah kesan nyaman bagi para pelanggannya untuk berbelanja.

Sebelumnya, Lumine Pop Up Astha telah hadir sejak 13 Desember 2022 hingga 15 Maret 2023, sukses menarik banyak pelanggan dari berbagai kalangan usia. Pusat perbelanjaan yang menawarkan one-stop shopping ini semakin diperkaya oleh perspektif budaya Indonesia dengan dihadirkannya variasi merek lokal.

Lumine Pop Up store menyuguhkan ciri khasnya yaitu perpaduan antara sentuhan budaya Jepang dan Indonesia yang terimplementasi dengan dihadirkannya berbagai merek dari kedua negara tersebut. Produk lokal berjumlah 35 merek dan dari Jepang sekitar 23 merek.

Proses kurasi kali ini dilakukan agak ketat dari sebelumnya. Local Brand Curator dan Brand Relations Lumine Pop Up Store Astha District 8 Jakarta Brianca Bachtar menjelaskan proses kurasi dari berbagai brand lokal dilihat berdasarkan sejumlah kategori, seperti gaya fesyen dari jenama-jenama lokal yang tidak terlalu jauh dari gaya busana Jepang, brand value dari merek fesyen lokal, selera konsumen, dan lain sebagainya.

"Selain itu, juga menghargai craftsmanship kayak (merek) Saya, The Story of, Tale of Two, mungkin nggak nyambung, cuma craftsmanship yang dicari," ujar Bianca saat ditemui Media Indonesia di Lumine Pop Up Store, Astha District 8, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).

Ia menambahkan untuk koleksi saat ini, lebih banyak merek baru untuk aksesoris. Untuk bahan-bahan busana yang sejauh ini menjadi primadona antara lain katun, satin, hingga bahan tweed.

"Style rata-rata cuttingan (konsumen) sukanya yang loose dan lebih unisex," ungkap Brianca.

Terkait tren warna yang digemari pelanggan di Lumine Pop Up Store Astha District 8 ialah earth tone atau warna-warna bernuansa bumi seperti hitam, putih, cokelat, hijau tua, biru, dan lainnya.

"Tapi nggak berbanding jauh sama colorfull, cuma lebih tinggi warna-warna earth tone," ucap Brand Representative Lumine Pop Up Store Astha District 8, Anindya Rahmawati.

Merek lokal yang menampilkan kreasi fesyennya di Lumine Astha District 8 mulai dari Acheté De Nous, Bluesville, Byo, Callie Homme, Fieldway, From Tiny Island, Goena, Haik Mosi Mosi, House Of Jealouxy, Hunting Fields, Izipizi, Jan Sober, Jeffry Tan, Litti, Mason Studio, Mks, Nyore, Pijak Bumi, Project Piccolo, Raito, Rueverse, Rumme, Saat Senggang, Sanje, Saya, Studio Moral, Studio Particular, Tale Of Two, Tam Illi, Thaja, The Story Of, Threeonetwofive, Toko Didyo, Ugly Bijoux, dan Utara Studio.

Sedangkan merek dari Jepang yaitu Astraet, Beauty&Youth Mens, Beauty&Youth Womens, Bench, Drawing Numbers, Elendeek, Gallardagalante, Jouetie, Kokuu, Lagimusim, Mistergentleman, Nakagawa Masashichi, Shoten, Phlannel, Redyazel, Rim.Ark, Rooms, Slow, Spick & Span, Tenerita, Tomorrowland Womens, Un3d, dan Zoff.(M-4)