Menikmati Karya Seni dari Layar Tetap Bikin Bahagia

SENI dapat memiliki efek positif pada suasana hati kita. Namun, apakah hal ini juga berlaku saat kita menyaksikan lukisan di layar? Sekelompok peneliti internasional yang melibatkan University of Vienna, Max Planck Institute for Psycholinguistics di Nijmegen, Belanda dan Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) di Frankfurt am Main, Jerman, menyelidiki pertanyaan ini.

Studi yang didanai oleh EU Horizon ART*IS Project ini telah dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior dengan melibatkan 240 peserta studi. Mereka melihat dan menonton pameran seni Monet Water Lily dari Google Arts and Culture. Dengan mengisi kuesioner, mereka memberikan informasi tentang keadaan pikiran, betapa senangnya ketika melihat gambar-gambar dan betapa berartinya pengalaman itu menurut mereka. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam suasana hati dan kecemasan setelah hanya beberapa menit menonton.

Studi ini juga menemukan beberapa peserta lebih mudah menerima seni daripada yang lain dan dapat memperoleh hal positif lebih banyak. Hal ini terkait dengan daya tanggap estetika. Ini menggambarkan bagaimana orang bereaksi terhadap rangsangan estetika yang beragam, seperti seni dan alam.

"Hasilnya menunjukkan individu dengan tingkat seni dan daya tanggap estetika yang tinggi lebih diuntungkan dari menonton seni daring karena memiliki pengalaman seni yang lebih menyenangkan dan bermakna," kata Edward A. Vessel dari MPIEA, pengembang Aesthetic Responsiveness Assessment (AReA), seperti dikutip dari situs Science Daily, Jumat (5/5).

Temuan penelitian ini sangat menarik bagi orang-orang yang tidak dapat mengunjungi museum secara langsung. Studi ini memperluas wawasan tentang manfaat seni di media digital dan menunjukkan jalan untuk meningkatkan potensi kesehatan seni daring.(M-4)