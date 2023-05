Konser Coldplay di Jakarta, Pemesanan Hotel 15 November Meningkat

KONSER Coldplay di Jakarta membuat industri perhotelan bangkit. Angka pemesanan kamar hotel di sekitar tempat konser Coldplay di Jakarta digelar, Glora Bung Karno (GBK), pada 15 November mendatang meningkat drastis.

Marketing Communication Best Western Hotel Jakarta Rina Nur Amaliana menyampaikan, okupansi pemesanan Best Western Jakarta untuk 15 November sudah sekitar 85%. Namun, sudah dipastikan semua tipe akan sold di hari konser Coldplay di Jakarta dimulai.

“Full promotor dan kru stay di BW (Best Western) Hotel,” ungkap Rina pada Media Indonesia, Rabu (10/5).

Tak hanya Best Western, pemesanan Hotel Harris Suites FX Sudirman juga meningkat drastis. Bahkan di situs penjualan tiket hotel dan traveling yang ada juga terpantau habis (sold out) untuk periode menginap 15 November 2023.

Namun, Chief Corporate Communication The Pradise Group (Hotel Harris Suites FX Sudirman) Ami Hatta menyampaikan, meski belum ada info pasti kapasitas booking room untuk 15 November mendatang, namun sudah pasti kamar di Hotel Harris FX Sudirman full house (penuh) apabila ada acara di sekitar GBK Jakarta.

“Jangankan konser musik, untuk acara lainnya saat ada event di GBK pasti penuh,” jawab Ami singkat.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, tak hanya hotel berbintang empat saja yang penuh dipesan. Hotel berbintang lima dengan harga fantastis juga sudah banyak dipesan oleh fans Coldplay Indonesia atau Coldplayers sebagai akomodasi pilihan mereka di hari konser Coldplay di Jakarta berlangsung.

Marketing Communication Manager Hotel Sultan Jakarta Indira Puliraja mengungkapkan, okupansi hotel (occ) saat konser Coldplay di Jakarta 15 November mendatang sudah 90%. Pemesanan kamar hotel tersebut datang bertubi-tubi saat band asal Inggris tersebut resmi diumumkan bakal menggelar konser di Jakarta.

“Ini fenomena menarik sih, begitu kemarin diumumkan langsung bookingan datang bertubi-tubi di hari yang sama,” ungkap Indira.

Ia menyampaikan, mayoritas masyarakat yang sudah memesan kamar ini diprediksi adalah fans Coldplay Indonesia. Untuk kamar yang masih bisa dipesan, kata Indira, adalah tipe Suite dan Residence.

“Bagi fans Coldplay yang ingin menonton konser Colplay di Jakarta bareng keluarga atau teman-teman, tipe residence ini cocok buat kamu,” jelas Indira.

Director of Marcomm Fairmont Hottel Jakarta Malinda Yasmin menyampaikan, okupansi hotel saat 15 November mendatang sudah di atas 90%.

“Sejak informasi mengenai konser Coldplay dirilis, kami sudah menerima banyak reservasi pada periode konser, namun saat ini masih ada kamar yang tersedia,” kata Malinda.

Rekomendasi Akomodasi Lain

Selain hotel di atas, penggemar band Coldplay yang berminat nonton konser Coldplay di Jakarta namun butuh penginapan masih ada beberapa pilihan lokasi lainnya untuk 15 November mendatang. Berikut rekomendasi yang berhasil Media Indonesia himpun dari aplikasi penjualan tiket hotel dan travel yang ada.

1. Hotel The Ritz Carlton Jakarta dengan harga mulai Rp6,7 juta per malam.

2. Hotel The Langham Jakarta dengan harga mulai Rp4,2 juta per malam.

3. Hotel Alila SCBD Jakarta dengan harga mulai Rp4,9 juta per malam.

4. Apartemen FX Sudirman dengan harga mulai Rp4,2 juta per malam.

5. Apartemen The Sultan Residence, dengan harga mulai Rp4,3 juta per malam.

6. Apartemen Kusuma Chandra dengan harga mulai Rp3,8 juta per malam.

7. Simprug Park Residence dengan harga Rp3,9 juta per malam.

Demikian rangkuman dari Media Indonesia yang bisa fans Coldplay Indonesia gunakan sebagai panduan. Namun sebelumnya, jangan sampai terlewat jadwal pre-sale tiket konser Coldplay di Jakarta dimulai pada 17-18 Mei pukul 10.00 WIB dan public on sale pada 19 Mei pukul 10.00 WIB. (Z-10)