'Super Mario' jadi Film Pertama Tahun ini yang Meraup Triliunan Rupiah

Film The Super Mario Bros Movie menjadi film pertama di tahun ini yang meraih pendatapan US$1miliar atau sekitar Rp15 triliun.

Menurut laporan pengamat industri Exhibitor Relations, film berbasis video gim ini memperoleh sekitar US$40 juta untuk periode Jumat hingga Minggu di Amerika Serikat dan Kanada, dengan total pendapatan regional sebesar US$490 juta. Ditambah pendapatan dari luar negeri sebesar US$532 juta, total akumulasi pemasukannya secara global telah mencapai US$1,2 miliar.

Menurut Hollywood Reporter, itu membuat "Super Mario", sebuah proyek bersama antara studio Universal, Nintendo dan Illumination, menjadi film pertama tahun ini yang melewati angka miliaran dolar, dan menjadi film animasi ke-10 yang pernah melakukannya.

Posisi kedua sebagai film terlaris pekan ini ditempati oleh film horor "Evil Dead Rise" dari Warner Bros dengan pendapatan US$12,2 juta. Posisi ketiga adalah "Are You There God? It's Me, Margaret," sebuah drama komedi dari Gracie Films dan Lionsgate Films, dengan meraup US$6,8 juta.

Adapun "John Wick: Chapter 4" menempati posisi keempat dengan US$5 juta. Sementara "Return of the Jedi" menempati posisi kelima, dengan pendapatan US$4,8 juta. (AFP/M-3)