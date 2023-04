Obama Suarakan Kehidupan Pekerja AS dalam Film Dokumenter di Netflix

Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan kembali ke publik bulan depan dalam serial dokumenter yang diproduksi Netflix . Di film berjudul "Working: What We Do All Day" itu, ia mengeksplorasi peran pekerjaan dalam kehidupan Amerika.

"Saya senang membagikan trailer untuk 'Working'," kata Obama dalam cicitannya di twitter. "Dalam seri ini, saya berbicara dengan pekerja Amerika di berbagai industri - mulai dari perhotelan dan teknologi hingga perawatan rumah - untuk memahami pekerjaan dan harapan mereka di masa depan," tambahnya.

Dalam serial dokumenter ini, Obama mengangkat berbagai topik hangat, seperti daya tarik pekerjaan tertentu, dampak dari pengembangan kecerdasan buatan, dan bahkan pencarian makna di tempat kerja.

Trailer untuk film dokumenter tersebut dirilis Kamis (27/4) dan akan ditayangkan mulai 17 Mei di Netflix. Pendekatannya terinspirasi dari buku "Working" oleh Studs Terkel (1912-2008), seorang tokoh kiri Amerika yang berpengaruh.

Menurut pihak Netflix, Obama, yang meninggalkan jabatannya pada tahun 2017, bertindak sebagai narator cerita dalam serial tersebut.

Serial ini diproduksi oleh Concordia Studio and Higher Ground, sebuah perusahaan produksi yang didirikan oleh Obama dan Michelle Obama, pada tahun 2018, yang membeli hak distribusi untuk film dokumenter pemenang Oscar tahun 2019 "American Factory", yang juga melihat budaya kerja di dalam masyarakat AS. (AFP/M-3)