Kodaline dan Lauv Jadi Pengisi Soundrenaline 2023

SETELAH sukses menjual habis tiket prapesan pada akhir Maret lalu, promotor Soundrenaline akhirnya mengumumkan sejumlah nama musikus yang akan tampil. Dua diantaranya adalah pencetak hit-hit dunia, Lauv dan Kodaline.

“Untuk fase pertama ini, kami umumkan dengan line up internasionalnya yaitu Lauv dan Kodaline. Sedangkan untuk musikus nasional yang dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline 2023 sementara ini adalah Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane,” jelas Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, penyelanggara Soundreanline, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (5/4).

Deretan nama tersebut menjadi bukti upaya Soundrenaline sebagai festival musik berskala internasional dengan penampil berkelas, baik dalam dan luar negeri. Dengan konsistensi itu pula tidak heran mereka dapat menjual habis tiket tiket pra presan dan masuk lebih awal (early entry), meski belum mengumumkan nama-nama penampil pada 30 Maret lalu.

Ravel mengungkapkan jika mereka akan menyusul menjual tiket harga khusus. “Penikmat musik jangan khawatir, karena tiket Soundrenaline 2023 masih tersedia dan sebagai bentuk apresiasi kita menyiapkan Special Price Ticket dengan jumlah yang terbatas, untuk yang kemarin mungkin belum kebagian karena kurang dari 5 menit sudah sold out,”. (M-1)