Di Thailand, Hantu Bergentayangan di Berbagai Platform Digital

Saat itu hampir tengah malam. Di atas pusat perbelanjaan Bangkok yang setengah terbengkalai, Radio Hantu itu mengudara. Siarannya seputar berbagi pengalaman pendengar seputar dunia supernatural di Thailand. Dari kisah tentang Mae Nak, seorang perempuan yang bergentayangan di desanya setelah meninggal saat melahirkan, hingga makhluk yang lebih menyeramkan seperti krasue, wanita tak bertubuh yang melayang sepanjang malam mencari mangsa.

Saat ini, banyak warga, terutama anak muda di Thailand, yang menggemari kisah-kisah semacam itu di berbagai platform online seperti YouTube, TikTok, maupun WhatsApp. "Dia bertemu dengan seorang pria berjubah putih yang memberitahunya bahwa ajalnya sudah tiba, dan dia harus pergi bersamanya," ujar seorang penelepon dengan suara bergetar, menceritakan kisah temannya yang didatangi ‘malaikat maut’. “Ketika dia berbalik, dia bisa melihat tubuhnya terbaring di tempat tidur," imbuhnya dengan nada setengah ketakutan.

Di studio, Watcharapol Fukjaidee, sang penyiar mendengarkan dengan sabar dan secara hati-hati mencoba menggali lebih detil cerita itu. Pria berusia 46 tahun yang akrab disapa Jack itu, juga menayangkan secara streaming dua episode siarannya dalam seminggu, dari pukul 11 malam hingga subuh. Ia banyak menerima telepon dari warga yang menonton tayangan itu serta ribuan komentar online.

"Ketika ada lebih banyak teknologi, kesempatan untuk melihat hantu meningkat," katanya kepada AFP. "Hantu ‘datang’ lewat aplikasi, saluran obrolan, panggilan telepon. Teknologi menjadi saluran di mana mereka dapat menghubungi orang," katanya tertawa.

Watcharapol menceritakan seorang penelepon yang dihubungi oleh seorang teman jauh, memintanya untuk bertemu di sebuah kuil, tetapi ketika dia sampai di sana dia menemukan sesuatu yang mengerikan."Ternyata temannya telah meninggal dan teleponnya dimasukkan ke dalam peti mati," katanya seraya tawa nakal.

Bertemu hantu

Menurut Watcharapol, dulu sopir taksi yang beroperasi hingga larut malam sering punya pengalaman seputar hantu. Bahkan ada siaran khusus yang menayangkan kisah mereka. Tapi, sekarang pengalaman menyeramkan itu juga dialami para kurir pengantar makanan atau barang. "Sekarang dengan pengaruh Twitter dan TikTok, lebih banyak anak muda menelepon," kata seorang pekerja di Radio Hantu, Khemjira Jongkolsapapron.

"Ini bukan masalah masih percaya' atau tidak," kata antropolog budaya Andrew Alan Johnson, yang bukunya "Ghosts of the New City" meneliti bagaimana fenomena ini muncul di Thailand.

"Hantu menjadi cara untuk menceritakan kisah yang disangkal di tempat lain," katanya. Hal ini terutama berlaku di Bangkok yang berubah dengan cepat, kata Johnson, di mana cerita hantu membantu melestarikan ingatan lokal atau perasaan terasing. "Kepercayaan rakyat sangat mudah diadaptasi, karena berusaha berbicara dengan pengalaman sehari-hari orang," katanya.

Saluran YouTube Radio Hantu memiliki hampir tiga juta pelanggan dan disponsori oleh berbagai perusahaan lokal serta menarik pendapatan dari kafe bertema serupa yang berada di lantai bawah.

Di studio, Khemjira menyaring banyak kiriman, menyingkirkan cerita politik atau apa pun yang mungkin menyentuh hukum atau terkait penghinaan terhadap monarki/kerajaan.

Tidak setiap kisah disiarkan, tetapi Khemjira yakin orang-orang yang mengirim cerita itu percaya bahwa kejadiaannya benar. "Saya pikir orang sering bertemu hantu. Kami hampir tidak pernah mendengar cerita yang sama," katanya.

Percaya 100%

‘Saat Watcharapol mendengarkan di lantai atas, kafenya di lantai bawah ramai dengan penggemar muda dan keluarga.

Seorang polisi berusia 25 tahun dan penelepon tetap acara itu, Chalwat Thungood menjelaskan bagaimana dia berbagi kisah tentang rekan-rekannya.

Pengalaman seramnya sendiri dialami saat dia ditelepon dari sebuah rumah. Saat tiba, dia melihat sekilas bayangan seorang pria gemuk berjalan ke kamar mandi. Dia lalu berupaya mengikuti pria itu. "Saat sampai, tiba-tiba pintu itu terbuka. Saya menemukan seorang lelaki gemuk yang telah meninggal setidaknya selama lima jam. Itu membuktikan kepada saya bahwa saya melihat roh lelaki besar itu berjalan ke kamar mandi," katanya. "Saya 100% percaya hantu itu ada."

Watcharapol sendiri menolak untuk menjelaskan apakah dia benar-benar percaya terhadap hantu. Menurutnya dia harus tetap berpikiran terbuka, meski ia mengakui takut setengah mati terhadap cerita tentang hantu di rumah sakit. Bagaimana dengan Anda? (M-3)