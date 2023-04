Kiat Persiapan Pernikahan Ideal dari CEO Weddingku

MERENCANAKAN pesta pernikahan bisa menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para calon pengantin. Bukan saja bisa membuat konflik, pesta pernikahan yang tidak direncanakan dengan baik dan bijak bisa meninggalkan masalah berkepanjangan.

Chief Executive Officer (CEO) Weddingku, Tono Raharja memberikan beberapa kiat agar para calon pengantin dapat memiliki pesta pernikahan idaman dan sesuai kemampuan. "Merencanakan atau mengadakan pernikahan sebenarnya bersifat personal. Jadi, intinya menurut saya, satu, sesuaikan dengan budget. Dua, libatkan emosi dan rasionalnya kita," katanya, saat media interview Indonesia Dream Wedding Festival (IDWF) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

Hal ketika yang menurutnya penting adalah jangan terlalu lama menentukan venue pernikahan. Tono memaklumi jika tidak sedikit pengantin yang mungkin telah memiliki sasaran venue impian yang harus dicapai atau justru memiliki terlalu banyak opsi pilihan.

Pilihan yang terlalu kaku atau terlalu banyak akan membuat pengantin lama dalam membuat keputusan dan pada akhirnya dapat memundurkan jadwal tahap persiapan lainnya. Hal ini dapat membuat dampak yang buruk bagi kesiapan pesta. “Mungkin pemilihan venue terutama yang penting, sebaiknya dalam 6-12 bulan kita sudah menemukan venue yang cocok. Karena venue itu menentukan seberapa besar pesta yang akan kita buat," lanjutnya.

Setelah itu, lanjut Tono, dilanjutkan dengan mencari vendor-vendor pendukung. "Seperti wedding planner, dan vendor hari H-nya kerja. Kalau vendor yang hari H-nya kerja harus di-booking lebih cepat misalnya makeup atau desainer baju, dan MC," lanjutnya.

Weddingku bersama Dyandra Promosindo menggelar pameran pernikahan bertajuk Indonesia Dream Wedding Festival (IDWF) 2023. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring), secara daring di weddingfestival.id pada 20 Maret-2 April 2023, dan luring pada 31 Maret-2 April 2023 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Senayan.

Tono mengatakan periode pameran ini sangat bagus untuk periode pernikahan yang dijadwalkan setelah Lebaran apabila telah menemukan lokasi atau tempat pernikahan. "Kalau masih mencari wedding venue, berarti ini pameran untuk mencari wedding venue yang mereka mau wedding-nya akhir tahun," kata Tono.

IDWF 2023 yang bertemakan The Spirit of Eden ini menghadirkan lebih dari 200 vendor pernikahan berkualitas mulai dari desainer baju pengantin internasional dan tradisional, katering, florist (penjual bunga), dekorasi, jas pengantin pria, hotel, undangan pernikahan, suvenir, wedding planner and organizer, entertainment (hiburan), kue pernikahan, hingga vendor dokumentasi seperti foto dan video.

Kegiatan ini juga menyediakan promo dan hadiah menarik yang ditawarkan selama pameran berlangsung. Bagi Anda yang tertarik menghadiri pameran ini, Anda dapat membeli tiket masuk secara daring di https://weddingfestival.id/ untuk tiga hari pameran sebesar Rp25 ribu. Tiket juga bisa dibeli langsung di lokasi pameran selama hari penyelenggaraan pameran. Informasi seputar pameran weddingku dapat dilihat di media sosial Instagram resmi di @weddingfestival.id dan @wedddingku. (M-1)