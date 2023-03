Dorong Millenial Miliki Hunian Terbaik, Emerald Bintaro Luncurkan Tower C

SETELAH sukses dengan pengembangan Tower A dan Tower B Apartemen Emerald Bintaro yang ludes terjual, PT Jaya Real Property, Tbk berkomitmen melanjutkan pengembangan kawasan dengan Tower terbaru yaitu Tower C. Apartemen Emerald Bintaro sendiri mengusung konsep 'A Comfort Living You Can Afford' memberikan kemudahan dan kenyamanan saat tinggal di Apartemen Emerald Bintaro.

Apartemen Emerald Bintaro merupakan bagian dari Bintaro Jaya Highrise yang dikembangkan oleh PT Jaya Real Property, Tbk. yang terletak di Kawasan strategis Bintaro Jaya yang dikelilingi oleh fasilitas lengkap yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan penghuninya. Dengan luas pengembangan 2,9 ha, kompleks hunian ini dapat menjadi pilihan yang tepat, baik bagi milenial yang ingin memulai investasi properti maupun yang mencari lokasi tinggal di kawasan mandiri Bintaro Jaya.

General Manager Development PT Jaya Real Property, Tbk, Arum Prasasti menjelaskan, bahwa dibangunnya Tower C Apartemen Emerald Bintaro untuk mendorong angka kepemilikan hunian di kalangan anak muda, terutama generasi milenial. “Seperti yang diketahui, salah satu karakter generasi milenial adalah konsumtif atau gemar berbelanja. Melihat situasi yang menguntungkan ini, PT Jaya Real Property, Tbk ingin mengajak para milenial untuk konsumtif dalam hal positif, seperti salah satunya adalah berinvestasi properti,'' kata Arum.

''Terlebih melihat data kondisi keuangan negara kita tahun lalu cukup baik dan banyaknya program Bank yang mendukung. Dan tentunya PT. Jaya Real Property, Tbk ingin mendukung masyarakat untuk membeli hunian karena properti adalah jenis investasi yang minim risiko dan memiliki nilai investasi yang tinggi. Sehingga hal ini juga dapat menunjang kualitas hidup yang lebih baik lagi di kalangan anak muda,” lanjut Arum.

Arum Prasasti menambahkan bahwa memilih Apartemen Emerald Bintaro menjadi jawaban kebutuhan masyarakat terhadap hunian modern dengan harga terjangkau. Apartemen Emerald Bintaro memberikan kemudahan kepada calon pembeli dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp300 jutaan dan kemudahan pembayaran tunai yang dapat diangsur hingga 36 kali. Dengan ROI (Return on Investment) mencapai >38 % , dan rental rate >12% per tahun.

Sementara itu, Manager Unit Apartemen Emerald Bintaro Tonny Prasetyo menjelaskan bahwa sejak awal peluncurannya, Tower C Emerald Bintaro ini sudah terjual sampai 65%. Hal ini karena tingginya minat dan permintaan masyarakat. ''Hal ini selaras dengan histori Tower A dan Tower B yang juga terjual dalam kurun waktu yang terbilang singkat,” tambah Tonny.

Apartemen Emerald Bintaro Tower C dilengkapi dengan type Studio & 2 Bedroom sehingga setiap tata ruang terasa lebih lega bagi para pemiliknya. “Saat ini progres pembangunan Tower C sudah dimulai dengan ground breaking pondasi, sesuai dengan komitmen kami bahwa pembangunan Tower C direncanakan selesai tahun 2025 sehingga dapat diserah terima kepada konsumen dengan tepat waktu,'' ujar Tonny.

Legalitas kepemilikan Tower C saat ini sudah memiliki akta pengesahan pertelaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga tinggal satu tahap lagi untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Fasilitas yang lengkap, value for money, dan lokasi yang sangat strategis membuat karya-karya PT Jaya Real Property, Tbk, khususnya Apartemen Emerald Bintaro sangat diminati dan dicari oleh pembeli, khususnya di kalangan anak muda. (RO/S-1)