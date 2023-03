Ke Klinik Gigi Ini, Jangan Takut Kemahalan

ENTAH mengapa, kalau harus berurusan dengan dokter gigi, pikiran Yanto membayangkan 'dompet bakal terkuras'. Pengalaman cabut gigi di dokter gigi di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat beberapa tahun lalu itu belum bisa dilupakan.

Bayangkan saja, cuma untuk cabut gigi, hampir sejuta! Padahal, pendapatan Yanto sebagai karyawan biasa boleh dibilang sedikit di bawah rata-rata.

Sejak saat itu, Yanto memilih membiarkan giginya terlepas sendiri saja. Apalagi saat ini, asuransinya sudah tidak meng-cover gigi dan segala perawatannya lagi.

Tidak mengherankan memang. Yang dikhawatirkan Yanto, juga kekahawatiran orang se-Indonesia.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 94,9% masyarakat perkotaan tidak pernah ke dokter gigi dalam setahun terakhir. Dari 57% masyarakat yang mengalami masalah gigi dan mulut, hanya 10,2% yang berkunjung ke dokter gigi.

Hal ini didasari adanya kekhawatiran akan biaya perawatan gigi yang mahal. Masyarakat beranggapan, akan lebih baik datang ke dokter gigi ketika rasa sakit gigi sudah tidak tertahankan karena biaya perawatan akan lebih murah dibanding harus rutin kontrol gigi setiap enam bulan sekali.

Pemeriksaan gigi dan mulut dianggap mahal jika dibandingkan dengan pemeriksaan kesehatan bagian tubuh yang lain. Akibatnya, banyak orang cenderung merasa takut saat memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya ke dokter gigi.

Perlu diketahui bahwa biaya pengobatan dan perawatan gigi menjadi lebih mahal jika pasien sudah mengalami masalah gigi dan mulut yang kronis. Melihat permasalahan tersebut, Smile Dental hadir sebagai The Future of Dentistry yang menawarkan new experience dental treatment saat pergi ke dokter gigi.

Pasien bisa melakukan virtual consultation dan price check untuk mengetahui treatment plan dan estimasi biaya yang perlu dikeluarkan sebelum melakukan perawatan gigi di klinik. Berbeda dengan klinik konvensional pada umumnya yang tidak memberikan transparansi biaya dan layanan perawatan gigi di awal tahap konsultasi.

Terlebih lagi saat ini, sedang ada promo treatment mulai dari 199rb* (dengan periode terbatas). Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website (smiledental.id) atau Instagram (@smiledental.id).

“Smile Dental adalah The Future of Dentistry, di mana pasien tidak akan merasa takut lagi saat pergi ke dokter gigi. Tujuan kami menghadirkan Smile Dental adalah untuk mengubah pandangan orang mengenai dokter gigi, sehingga orang-orang tidak perlu takut saat melakukan pemeriksaan gigi dan cemas dengan tagihan perawatan yang mahal karena kami menghadirkan transparent services and pricing. Perawatan gigi di Smile Dental menawarkan harga yang kompetitif dengan biaya hingga 70% lebih terjangkau dibanding rata-rata harga perawatan gigi di klinik lain,” kata drg. Deviana Maria, Founder Smile Dental.

Salah satu perawatan unggulan klinik yang berlokasi di Jl. Gunawarman No. 75, Rawa Barat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ini adalah Air Wash, perawatan scaling terkini yang lebih cepat dalam menghilangkan plak tanpa rasa ngilu. Perawatan unggulan lain yang ditawarkan adalah Dental Implant by Tanam Gigi, inovasi untuk mengatasi gigi yang hilang atau ompong tanpa bedah.

Berbagai pilihan perawatan gigi yang dihadirkan Smile Dental cukup beragam mulai dari perawatan general, restoratif, hingga estetika. Selain Air Wash, Smile Dental juga bekerja sama dengan Pure dalam menghadirkan perawatan Teeth Whitening, Veneer Porcelain dan Instant Veneer, serta Tanam Gigi untuk perawatan implan gigi.

Ada pula perawatan general seperti Tambal Gigi, Perawatan Saluran Akar, Pencabutan Gigi Bungsu, hingga Perawatan Gigi untuk Anak-anak.

Signature treatments lainnya yang juga bisa didapatkan di sini adalah perawatan Clear Aligners™, di mana pasien bisa melakukan konsultasi dan perawatan menggunakan produk dari produsen Aligner transparan pertama di Indonesia yaitu Rata. Perawatan ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan perawatan gigi yang nyaman, praktis, dan semakin banyak diminati. Salah satu keunggulan Rata adalah bisa meratakan gigi tanpa behel dalam waktu 3-6 bulan. (S-1)