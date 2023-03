Merias Diri dengan Foundation 3 in 1 Maybelline Jadi Sat Set

KULIT sehat menjadi impian setiap perempuan. Sehingga perawatan kerap dilakukan agar terhindar dari kerutan, efek penuaan dan garis-garis halus.

Sebagian perempuan juga mengandalkan skin care dan make up untuk mempercantik kulitnya. Namun, tampil cantik dengan mengaplikasikan make up setiap hari sebelum beraktivitas tentu butuh kesabaran dan waktu yang tidak sebentar, karena prosesnya yang bertahap mulai dari penggunaan tabir surya atau sunscreen hingga foundation.

Tren dan kebutuhan gaya hidup masyarakat yang semakin cepat dan dinamis serta rutinitas kerja yang padat membuat banyak perempuan harus memiliki tampilan sempurna dalam waktu singkat.

Untuk itu, Maybelline New York berupaya memberikan solusi make up efisien bagi para beauty enthusiast lewat produk terbarunya Fit Me Fresh Tint. Ini merupakan jenis formula foundation yang menawarkan tiga fungsi sekaligus dalam satu produk.

“Maybelline New York mempersembahkan face game changer yang trendi, praktis dan mudah diaplikasikan berupa Fit Me Fresh Tint. Face tint 3-in-1 pertama dari Maybelline New York untuk melengkapi aktivitas perempuan Indonesia, baik di dalam dan luar ruangan untuk mendapatkan complexion yang lebih fresh dan bright terlindungi sepanjang hari,” ujar Brand General Manager Maybelline Indonesia Carla Mangindaan saat peluncuran produk di Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (24/3).

Foundation Fit Me Fresh Tint mengandung sunscreen (tabir surya) yang maksimal SPF 50 dan PA+++ serta skincare (perawatan kulit) yang dilengkapi serum vitamin C. Perpaduan tiga formula tersebut memungkinkan pengguna hanya melakukan 1 step untuk mendapatkan perawatan kulit dan makeup yang lebih efisien.

Sebagai foundation, Fit Me Fresh Tint memiliki kemampuan natural coverage yang membuat kulit wajah tampak sehat. Kandungan SPF di dalamnya yang terbilang cukup tinggi dapat membantu melindungi kulit dari bahayanya paparan sinar matahari. Diketahui SPF 50+ dengan PA+++ dinilai paling efektif dalam memberikan proteksi kulit dari sinar UVA saat sedang berkegiatan outdoor dalam waktu lama.

Pada kesempatan yang sama, Beauty dan Digital Creator, Sabrina Chairunnisa, memberikan demo pengaplikasian Fit Me Fresh Tint dalam waktu 60 detik. Ia juga menjadi salah seorang perempuan yang memanfaatkan produk ini dalam kesehariannya.

Di kala jadwal yang begitu padat, istri Deddy Corbuzier itu kadang tak sempat menggunakan produk perawatan kulit dan tabir surya sebelum bermake up sehingga dia merasa foundation "Fit Me Fresh Tint" cocok baginya.

“Saat jadwalku sedang padat, terlebih harus menemani suamiku tugas luar kota, produk ini jadi jalan ninjaku, apalagi produk ini sangat mudah untuk diratakan dan tidak perlu spons, hanya dengan jari, hasilnya wajah terlihat fresh, tapi tetap natural,” ungkap Sabrina.

Tak perlu khawatir terhadap jenis warna kulit, sebab Maybelline Fit Me Fresh Tint saat ini sudah tersedia dalam lima skin-adapting shades yang cocok dengan warna kulit perempuan Indonesia. Mulai dari cerah, medium, hingga sawo matang dengan formula yang ringan dan nyaman.(M-4)