Tiga Lagu Baru Jimin BTS Ini Tidak Layak Disiarkan Menurut KBS

Lagu solo BTS Jimin berjudul Face-off yang dibuat oleh RM dianggap tidak layak untuk disiarkan oleh KBS. Selain Face-of, secara total tiga lagu dari album solo BTS Jimin yang berjudul 'FACE' telah dianggap tidak layak untuk disiarkan di Korea Selatan oleh KBS.

Pada Rabu (23/03), laporan mengungkapkan KBS merilis hasil ulasan musik mereka dan menentukan lagu Jimin yang berjudul Face-off, Like Crazy, dan Alone tidak layak untuk disiarkan. Face-off yang digubah oleh anggota BTS RM, dinilai tidak layak karena liriknya yang berisi umpatan, bahasa gaul, dan ekspresi tidak senonoh. Like Crazy juga merupakan judul lagu dari album baru Jimin yang akan dirilis pada Kamis, 24 Maret KST.

Sementara itu meski tiga lagu barunya mendapat menolakan dari KBS, dalam berita lain, Jimin disebut telah sukses ketika merilis lagu pra-rilisnya Set Me Free Pt.2. Selain itu, Jimin terus membuat sejarah dengan single pra-rilisnya Set Me Free Pt.2 di berbagai chart musik secara global.

Sejauh ini, ia telah mencetak rekor sejarah di platform streaming dan pengunduhan musik terbesar di Korea Selatan, Melon, sebagai debut solois K-solo terbesar di tahun 2023. Begitu juga di platform pembelian musik terbesar secara global, iTunes, sebagai lagu tercepat dalam sejarah yang mencapai #1 di 111 negara dalam 10 jam.

Dia juga mendominasi platform streaming musik terbesar di dunia Spotify saat dia mencatatkan debut terbesar dalam sejarah oleh seorang K-soloist di Spotify Global, AS, Inggris, Prancis, Cile, dan Brasil.

