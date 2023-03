MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST Ajang Unjuk Gigi Industri Fesyen Nasional

AJANG Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2023 sukses digelar di The Westin Jakarta pada 7-10 Maret 2023 dengan tema 'Unlock Global Opportunities with MUFFEST+'. Pelaksanaan MUFFEST+ tahun ini merupakan rangkaian road to Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) untuk memperluas kiprah modest fashion Indonesia di pasar global dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

Sinergi antara Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bersama Ditali Cipta Kreatif melalui MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 ini ditujukan untuk mengoptimalisasi industri modest fashion menuju skala internasional.

Penyelenggaraan MUFFEST+ kedelapan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung kemajuan modest fashion di Indonesia untuk menembus pasar dunia. Optimisme modest fashion akan semakin populer terlihat dari pertumbuhan industri fesyen Indonesia dan global yang semakin pesat dari tahun ke tahun.

Deputi Bank Indonesia (BI) Juda Agung dalam sambutannya di Opening Ceremony MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 menyampaikan, BI berkomitmen untuk mengembangkan sektor modest fashion sebagai salah satu sektor strategis dalam penguatan ekosistem halal nasional untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Gelaran MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST, menurut Juda, dapat memberikan kesempatan kepada desainer dan pengrajin wastra untuk mengeksplorasi potensi mereka dan menghasilkan karya-karya terbaik yang bernilai tambah tinggi bagi industri modest fashion di domestik maupun global.

"Kami berharap penyelenggaraan MUFFEST+ 2023 yang merupakan road to IN2MOTIONFEST pada Oktober mendatang, dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Juda, Jumat (10/3) lalu .

BI memberikan penekanan terhadap beberapa penguatan pengembangan modest fashion yang dapat dilakukan bersama-sama ke depan. Pertama, pengembangan value chain di sektor modest fashion yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kedua, peningkatan awareness dan inklusi masyarakat terhadap produk modest fashion Indonesia yang fashionable namun tetap sesuai syariah, dan menetaskan desainer dan brand yang populer serta berdaya saing global.

Berikutnya, adalah peningkatan komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang lebih inklusif dengan berbagai pihak, antara lain melalui IN2MOTIONFEST agar Indonesia menjadi salah satu pusat modest fashion terbesar di dunia dan menjadi rujukan dari modest fashion global.

Menurut Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM RI Hanung Harimba Rahman, penduduk muslim di dunia ini cukup besar, setara 24% dari populasi global. Posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi urgensi tersendiri untuk menjadi pusat modest fashion. State of the Global Islamic Economy Report 2022 memprediksi konsumsi sektor modest fashion pada 2025 akan mencapai 375 miliar USD, dan angka ini cukup besar.

"Kami berharap pangsa pasar yang sangat potensial ini memotivasi upaya pengembangan branding Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia melalui IN2MOTIONFEST," ujar Hanung.

National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma juga mengatakan, melalui platform MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST, pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku industri untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas menjadi lebih baik serta menerapkan konsep ethical sesuai prinsip syariah.

"Untuk memiliki daya saing yang tinggi di pasar modest fashion global, kita harus mempunyai identitas yang jelas. Diharapkan identitas gaya Asia yang kita punya dapat mendominasi dunia,” imbuh Ali. (S-4)