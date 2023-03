Ingin Healing di Kota Batu? Ini Rekomendasi Tempat Menginap Seru

JELANG musim liburan, penting bagi para wisatawan untuk mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan. Beberapa tempat di Indonesia pun menjadi destinasi favorit, salah satunya Kota Batu, Jawa Timur.

Memang, pesona wisata lokal tiada habisnya, mulai dari keindahan alam, udara yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, budaya yang kental, hingga kuliner yang menggugah selera.

Salah satu destinasi lokal yang menjadi ‘hidden gem’ adalah Kota Batu, Jawa Timur. Jarak tempuhnya yang hanya 1,5 jam dari Malang.

Banyaknya destinasi wisata dan rekreasi edukatif yang dapat dikunjungi. Batu tak pernah gagal menjadi tempat berlibur bersama keluarga. Akomodasi yang menarik juga banyak ditemui di Batu, tentunya dilengkapi pemandangan gunung yang indah juga udara sejuk.



Berikut adalah beberapa rekomendasi pilihan akomodasi agar liburan bersama keluarga di Batu menjadi semakin tak terlupakan.

1. The Cendana Villas Batu

Berlokasi di dataran tinggi Batu, The Cendana Villas Batu menawarkan akomodasi yang cocok untuk liburan bersama keluarga. Memiliki villa pribadi dengan fasilitas yang lengkap dan pemandangan indah, Anda dapat menikmati liburan santai sambil memanjakan mata di daerah Batu.

Setiap villa yang ditawarkan dilengkapi tv, ruang tamu, dan kamar mandi dalam lengkap dengan peralatan mandi. Desain minimalis pada setiap unitnya dijamin membuat betah selama liburan.

The Cendana Villas Batu bisa ditempuh dengan durasi 60 menit dari Bandara Abdul Rachman Saleh. Lokasinya yang strategis menjadikan akomodasi ini dekat dari pusat destinasi seperti Jatim Park 1 & 2, Batu Night Spectacular dan juga berbagai macam restoran lokal yang ada di sekitar area villa.

Melansir dari situs tiket.com, harga menginap di sini mulai dari Rp1,3 jutaan per malam.

2. Oak Tree Glamping Resort

Berlokasi di tengah keramaian Kota Batu, Oak Tree Glamping Resort menjadi tempat liburan seru bagi Anda yang ingin menikmati liburan keluarga yang unik.

Menawarkan kamar dengan nuansa pedesaan yang dilengkapi furnitur kayu dan fasilitas seperti pendingin ruangan, tv, wifi, dan teras pribadi, Anda dapat memanjakan diri selama liburan.

Fasilitas rekreasi seperti kolam renang luar ruang juga tersedia. Restoran hotel, menyajikan sajian khas Indonesia, Asia, dan Barat yang dapat disantap di area makan semi-luar ruang sambil menikmati lingkungan resor.

Perlengkapan barbeku juga dapat disediakan sesuai dengan permintaan. Anda dapat meminta bantuan ke resepsionis yang siap melayani selama 24 jam untuk pemesanan transportasi, mengatur keperluan outbound, hingga tip wisata.



Tempat menginap ini berjarak 5 kilometer dari Museum Angkut dan 1,3 kilometer dari Kaliwatu Rafting dan Wisata Petik Apel Agro Rakyat. Anda juga dapat mengunjungi Alun Alun Kota Wisata Batu dengan hanya menempuh perjalanan selama 9 menit.

Banyaknya destinasi liburan yang dapat diakses dengan mudah dari Oak Tree Glamping Resort menjadikannya pilihan tepat untuk berlibur dengan keluarga. Harga menginap per malam dipatok mulai dari Rp702 ribu.

3. The Svasana Villa

The Svasana Villa merupakan salah satu villa baru di Kota Batu. Menawarkan villa dengan berbagai macam nuansa kamar yang berbeda-beda, menjadikan akomodasi ini sebagai pilihan yang menarik untuk liburan.

Pilihan jenis kamar mulai dari kamar Keluarga, Queen, hingga Penthouse dengan nuansa kamar yang terinspirasi dari berbagai macam negara seperti Jepang, Indonesia, hingga Yunani dapat dipilih dan dinikmati.

Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas seperti tv, bathtub, dan teras pribadi. Pemandangan gunung yang megah dan udara sejuk dapat Anda nikmati selama berlibur di sini.

The Svasana Villa juga menyediakan fasilitas rekreasi seperti ruang karaoke, kolam renang, movie night space juga area barbeku yang dapat menemani liburan Anda. Wifi gratis juga dapat diakses tanpa batas oleh seluruh pengunjung hotel. Harga menginap di The Svasana Villa mulai dari Rp1,8 juta per malam.(M-4)