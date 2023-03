Slash Guns N' Roses Kenalkan Rumah Baru untuk Produksi Film Horor

GITARIS Guns N' Roses Slash mengenalkan perusahaan produksi film horor bernama BerserkerGang. Perusahaan itu berbentuk kemitraan antara Slash dengan Michael Paszt, James Fler dan Andrew T Hunt dari Raven Banner, Rodrigo Gudino dari majalah Rue Morgue serta produser Pasha Patriki dari Hangar 18 Media.

Pria bernama asli Saul Hudson itu mengaku sebagai penggemar berat film horor, utamanya pada film yang benar-benar membuat takut.

“Saya ingin masuk ke inti bisnis produksi sehingga saya dapat mencoba dan membuat film yang ingin saya tonton," ujar legenda rock berusia 57 tahun itu.

Slash, Banner, dan Gudino telah bekerja sama dalam film The Breach, yang akan dirilis akhir tahun ini. Ia pun memproduseri film tersebut yang bercerita tentang seorang kepala polisi di sebuah kota kecil dan harus mengungkap pembunuhan seorang fisikawan yang tubuhnya dimutilasi kemudian terdampar di tepi sungai.

Baca juga: Slash Ft Myles Kennedy & The Conspirator Rilis Album Baru

Film pertama di bawah spanduk baru ini siap diumumkan di Festival Film Cannes pada bulan Mei.

“Tujuan BerserkerGang adalah kualitas daripada kuantitas. Kami akan secara selektif memilih proyek yang secara kolektif kami rasa paling mewakili merek tersebut," ucap Hunt.

Sementara Gudino menyampaikan slogan perusahaannya yakni 'Film Forged in Fury'. Itu merupakan indikasi arah mereka berencana untuk bertualang

Slash sebelumnya membuat skor untuk Nothing Left To Fear pada 2013 dan This Is Not A Movie pada 2011. Kemudian, Slash's Snakepit - sebuah supergrup yang terdiri dari anggota Guns N' Roses dan Alice in Chains - memiliki sebuah lagu dalam film kriminal klasik Jackie Brown karya Quentin Tarantino tahun 1997.

Menanggapi soal film terbarunya The Breach, Slash mengakui jika dirinya penggemar film horor jadul.(channelnewsasia/M-4)