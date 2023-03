Shazam! Fury of the Gods Tampilkan Aksi Kocak Superhero Melawan Dewa

SEKUEL dari film Shazam! yang berjudul Shazam! Fury of The Gods resmi tayang serentak di bioskop Indonesia, Rabu (15/3). Film superhero garapan sutradara David F Sandberg yang mengadaptasi novel besutan DC ini ditulis oleh Henry Gayden, Chris Morgan, Bill Parker, serta CC Beck.

Film bergenre superhero dengan durasi 2 jam 10 menit ini masih tetap fokus pada cerita hidup seorang pemuda yatim-piatu bernama Billy Batson (Asher Angel) yang dipercaya menjadi pemimpin para saudara tirinya dalam aksi heroik Shazam dalam peperangan di Kota Philadelphia yang tak terhindarkan.

Pada awal cerita diperlihatkan dinamika saat Billy berubah menjadi seseorang berkekuatan super sejak pertemuannya dengan penyihir di sebuah tempat bernama Rock of Eternity bersama lima saudara asuhnya. Ia memiliki kekuatan super yang unik. Ia bisa berubah menjadi berbagai macam orang dan karakternya hanya dengan mengatakan satu kata yaitu “Shazam”.

Tetapi, dengan kekuatan tersebut, Billy justru lebih banyak memikirkan urusan yang tak penting. Alih-alih dikenal sebagai superhero hebat, Billy dan saudara asuhnya malah dikenal sebagai superhero pengecut. Meski begitu, mereka tetap tidak surut untuk membantu orang yang membutuhkan.

Mereka harus selalu siap menghadapi musuh baru yang ingin menghancurkan dunia maupun melukai dirinya, termasuk para dewa dari dunia yang berbeda dengan manusia. Pada akhirnya, kekuatan yang dimiliki Billy membawanya pada peperangan dengan para dewa yang mengharuskan para champion Shazam berhadapan dengan tiga Daughter of Atlas yang memiliki tongkat sihir.

Film ini juga bercerita tentang konflik keluarga Billy Batson dengan saudara-saudara tirinya. Awalnya hanya sebatas perdebatan ringan saja, tetapi hal tersebut justru memicu permasalahan yang sangat serius. Meskipun dipenuhi dengan aksi pertarungan, namun ada beberapa adegan dan dialog yang diisi dengan candaan ringan hingga membuat hampir satu bioskop tertawa.

Berbeda dengan film superhero lain, Shazam cukup menghibur dan seru untuk ditonton dengan tambahan elemen horor seperti menampilkan beragam fiksi monster dan karakter kartun seperti kuda unicorn. Pada beberapa adegan, film ini juga mampu membawa emosi penonton merasakan kesedihan saat sang tokoh utama hampir mengalami kematian.

Sebagai sebuah sekuel, Fury of the God mampu menghidupkan berbagai karakter dengan dukungan sinematografi yang sangat smooth. Cerita dalam film ini bahkan dapat dinikmati dengan santai bagi yang belum terlalu familiar dengan karakter Shazam.

Isu keluarga dan persaudaraan yang tidak hanya menampilkan watak protagonis juga mewarnai alur jalan film ini. Berencana untuk balas dendam atas kematian sang Ayah, namun salah satu diantara mereka malah teramakan oleh egoisme diri hingga terjadi perpecahan dan konflik.

Sekuel Shazam ini menampilkan sederet wajah yang sudah dikenal seperti Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Graze, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Djimon Hounsou, dan lain-lain. Sementara Helen Mirren, Lucy Liu, dan Rachel Zegler menjadi wajah baru yang turut memeriahkan film ini.(M-4)