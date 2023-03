BASE Luncurkan Produk Kecantikan untuk Hidrasi Kulit hingga 24 Jam

PERUBAHAN pola makan dan asupan air yang menurun selama berpuasa di bulan Ramadan kerap berdampak pada kesehatan kulit. Salah satunya, kulit bisa kehilangan kelembaban dan elastisitasnya sehingga terlihat kusam dan lelah.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kulit tetap sehat selama berpuasa yakni dengan menjaga pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, air putih yang cukup, mengontrol tekanan atau stres dan perlu produk perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan.

Menjelang Ramadan, label kecantikan dan kesehatan vegan lokal berbasis teknologi, Base, meluncurkan kampanye Good Radiant Energy. Kampanye tersebut menyuarakan tentang memiliki kulit yang sehat dan glowing dapat memberikan pengaruh besar pada suasana hati dan kepercayaan diri seseorang.

"Perasaan kita terhadap diri kita sendiri juga dapat memberikan impact terhadap orang-orang di sekeliling kita, di manapun dan kapanpun kita berada. Melalui kampanye ini kami ingin mengajak konsumen dan komunitas BASE mencapai energi positif, baik dari dalam maupun luar diri kita, fisik maupun mental, melalui berbagai cara. Mulai dari mencoba berbagai produk yang sesuai dengan momen Ramadan hingga mengakses informasi yang relevan," kata Brand Director Base Cissylia Stefani Van Leeuwen dalam kegiatan bertajuk Base Good Radiant Energy Intimate Gathering, Rabu (15/3).

Selain itu, kampanye Ramadan ini juga diikuti dengan peluncuran produk Base Hydration Line dengan produk face mist dan sleeping gel mask yang diformulasikan dari bahan vegan untuk meningkatkan hidrasi kulit hingga 24 jam dan memberi efek menenangkan pada kulit.

Untuk produk face mist dengan nama All Day Quick Comfort Face Mist mengandung tiga bahan utama mulai dari Hypochlorus Acid, Snow Mushroom dan Centella Asiatica & Hearleaf Extract. Hypochlorus Acid mengandung antibakterial alami untuk membunuh bakteri penyebab jerawat atau iritasi. Sedangkan Snow Mushroom berperan memberikan hidrasi dan mempertahankan kelembapan kulit tetap kenyal. Untuk Centella Asiatica & Hearleaf Extract meningkatkan ketenangan kulit dan melawan jerawat, terutama mengurangi peradangan dan kemerahan. Dalam produk tersebut, juga mengandung teh hijau, ekstraksi cammomile dan vitamin E.

Oleh karena itu, All Day Quick Comfort Face Mist ini memberikan manfaat untuk meningkatkan hidrasi dan menenangkan jerawat, membunuh bakteri penyebab jerawat dan iritasi serta merawat kondisi kulit seperti eksim atau atopik, hingga hidrator untuk penyerapan yang lebih baik. Produk ini digunakan sebelum memakai pelembap, apabila malas menggunakan tonner essence stau serum.

Produk kedua ialah Dreamy Glow Postbiotic Gel Mask yang membantu mempertahankan kekenyalan kulit dengan tiga bahan utama yaitu Golden Millet, Ceramide NP dan Shea Butter. Selain itu, juga diperkaya dengan rose water (air mawar) dan gliserin.

Golden Millet berperan sebagai agen perbaikan dan pelembab yang memberi manfaat tambahan dalam meredakan inflamasi. Ceramide NP menjadi faktor pelembab alami yang memperkuat pelindung kulit sekaligus mengunci kelembaban pada kulit. Sementara itu, Shea Butter sebagai pelembab kulit terutama untuk kulit kering tanpa terasa berminyak.

Bersamaan dengan kampanye Ramadan Good Radiant Energy ini, BASE juga menghadirkan seri bundle, The Good Radiant Energy Kit. Ramadan bundle ini menawarkan setiap pembelian BASE Hydration Line akan mendapat lip tint gratis. Ramadan Bundle: The Good Radiant Energy Kit terdiri atas All Day Quick Comfort Face Mist, Dreamy Glow Postbiotic Gel Mask, serta Gloss & Go Lip Tint (dalam shade Bustlin Brown, Nimble Nude, & Moving Maroon) seharga Rp243 ribu.

Pada kampanye kali ini, BASE juga menggandeng tim podcast Rapot yang terdiri dari Reza Chandika Ankatama, Radhini Aprilya dan Nastasha Abigail sebagai "Good Radiant Energy Gang Selama Ramadhan. Geng ini akan menjadi guru dalam mengampanyekan bagaimana menjaga kulit tetap terhidrasi dan glowing atau bercerita hal-hal positif yang bisa dilakukan sepanjang ramadan, yang dapat memancarkan energi positif untuk lingkungan.(M-4)