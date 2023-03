Perkembangan Teknologi Memengaruhi Foto Jurnalistik

KONTES tahunan foto jurnalistik bertaraf internasional The Andrei Stenin International Press Photo Contest menyelenggarakan workshop bertajuk Challenges and Problems of Modern Photo Journalism pada Selasa (14/3). Dalam kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Fotografer Rusia Ivan Sekretarev dan Sputnik News Agency dan Radio Vasily Puskov.

Kontes tahunan ini diselenggarakan Rossiya Segodnya di bawah perlindungan Komisi Federasi Rusia untuk UNESCO. Tahun ini menjadi pertama kalinya kontes diadakan di Indonesia dan bekerja sama dengan Media Group Network. Tema utama kontes meliputi tantangan kemanusiaan global, identitas nasional, kesetaraan sosial dan lingkungan.

Dalam workshop tersebut, Ivan menyinggung perkembangan teknologi digital yang berpengaruh pada foto jurnalistik. Menurutnya, teknologi digital mempermudah para jurnalis foto.

"Anda dapat menggunakan platform apapun untuk menyampaikan pesan di balik foto-foto yang Anda ambil. Sangat mudah untuk belajar dari kanal mana saja," kata Ivan.

Ia pun membandingkan dengan kondisi pada 30 tahun yang lalu, pilihan untuk belajar begitu terbatas dan butuh biaya besar untuk mendapatkan pelatihan.

Kepada para peserta workshop yang merupakan mahasiswa Public Relation Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Ivan menyarankan agar fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

"Jadi untuk sukses, Anda perlu memutuskan apa yang ingin Anda capai dan temukan cara untuk mencapai kesuksesan tersebut," tuturnya.

Ivan dan Vasily pun memberikan kiat dan trik seputar jurnalistik foto.

Salah satu mahasiswi UKSW mengatakan kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan lebih banyak seputar jurnalistik foto.

"Menurut aku menarik banget, karena aku suka dengan materi yang dibawakan (para narasumber). Dari awal, aku tertarik dengan foto journalism. Aku sendiri dari awal cita-cita ingin jadi jurnalis bahkan mimpi besarnya semoga bisa jadi jurnalis National Geographic," kata Elizabeth Setyati, mahasiswa semester 6 tersebut.

"Memang sejak awal aku suka pekerjaan di lapangan. Aku suka jalan-jalan mencari pengalaman baru, makanya aku suka menjadi jurnalis, yang bisa keluar dan menantang," lanjut perempuan berusia 20 tahun ini.

Perempuan yang karib disapa Liza ini mengaku pembahasan paling menarik dari kedua narasumber yakni terkait menjadi fotografer yang profesional.

"Jadi kenapa kita punya foto tapi nggak sebagus orang lain, apakah permasalahan di kamera? tapi ternyata yang terpenting bagaimana kita bisa menceritakan foto itu sebaik mungkin. Dipresentasikan dengan sebaik dan seindah mungkin. Semua itu sederhana, kalau sudah punya passion, kita bisa menceritakan kisah di foto yang kita ambil. Itu menjadi poin utama bagaimana foto itu dianggap bagus," ungkapnya.

Pameran The Andrei Stenin International Press Photo Contest dilaksanakan di lobi grand kantor Media Group Network, Kedoya, Jakarta Barat, pada 13-17 Maret 2023 pukul 10.00-21.00 WIB.

Selain dapat melihat karya fotografer dari 14 negara, pengunjung juga mendapat pengetahuan dan wawasan dari tamu-tamu yang mengisi acara seperti Pemimpin Redaksi Metro TV Budianto, Kepala Fotografer Rusia Ivan Sekretarev dan hadir pula Sputnik News Agency dan Radio Vasily Puskov.(M-4)