Botanica Dining Jakarta menggelar “Kitchen Takeover by Chef Alex Ensor” pada Selasa (7/3) dan hadirkan enam menu spesial yang disandingkan dengan wine dan gin pilihan dari Selandia Baru. Acara yang diadakan di outlet yang berlokasi di Mal Ashta, District 8 ini merupakan “pemanasan” menuju hari jadi ke-2 yang sedianya akan dihelat minggu ini.

Sebagai menu pembuka adalah cured lemongrass salmon, shaved fennel, cucumber remoulade, salmon roe and herb oil. Segelas Curiosity Sloe Gin Negroni yang cukup “nendang” disandingkan sebagai minuman pengimbang. Menu kedua, poached lobster, noily prat & young ginger emulsion, oyster mushroom, pomegranate oil, dihadirkan bersama white wine pilihan dari Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc.

Sajian berlanjut dengan menu andalan Chef Alex yaitu corned, steamed, pressed crispy skin duck breast, sweet potato, garlic aioli, sticky mustard and dressing. Segelas red wine Villa Maria Private Bin Pinot Noir disandingkan sebagai penyempurna hidangan. Berikutnya, oven roasted wagyu ribeye, caramelized veal sweetbreads, parsnip beurre noisette, morrel mushroom truffle cream and merlot sauce tersaji dengan apik di atas meja, berbarengan dengan Villa Maria Private Bin Merlot Cabernet Sauvignon yang cocok disesap saat irisan daging disantap.

Sebelum beranjak ke menu penutup, para tamu diajak rehat sejenak dengan menikmati segarnya segelas Curiosity Gin dan Tonic Granita, racikan miksologis dari Botanica Dining Jakarta. Minuman ini cocok memberi keleluasaan pada indera perasa setelah dijejali sejumlah menu yang kaya akan citarasa. Hingga hadirlah pavlova, kiwifruit chantilly cream, fresh mixed berries and rose water berry coulis. Dessert istimewa ini disandingkan dengan Curiosity Dry Gimlet, sebagai sajian pamungkas yang menutup sesi makan malam dengan manis.

Chef Alex Ensor telah berkarier di dunia kuliner lebih dari 25 tahun, sebagian besar di antaranya adalah hotel dan restoran terkemuka yang selalu konsisten mendapatkan penghargaan. Ia mengawali kariernya di Huka Lodge, Selandia Baru, sebelum memantapkan jenjang profesinya di Australia dengan bekerja di tiga restoran milik koki kenamaan dunia Guillaume Brahimi dan Dietmar Sawyere.

Alex mengantongi penghargaan perdananya, yang setara dengan level Michelin Star di kawasan Australasia, pada 2007. Ia baru saja kembali dari Timur Tengah, dimana ia juga berhasil memboyong gelar BBC Good Food serta Restaurant and Fine Dining of The Year di Juniper, sebuah resto terkemuka di Alila Jabal Ahkdar, Oman. Keunggulan menu Alex didasari oleh produk-produk berkualitas tinggi, proses persiapan yang matang serta cara meracik yang sederhana. "Biarkan proses dan teknik memasak yang mengambil alih semuanya," ujar Alex.

Kitchen Takeover ini bukanlah kolaborasi kuliner pertama yang digelar di Botanica Dining Jakarta. Pada Agustus lalu, juga pernah diadakan "Unparalleled Fun Dining" sebuah kolaborasi ciamik antara dua chef muda berbakat, Rydo Anton dan Patrese Vito dengan 15 menu unik dan variatif yang menggemaskan.

Sejumlah event wine dinner, bar takeover, serta festival gin juga pernah sukses dihadirkan di Botanica Dining Jakarta sepanjang hampir dua tahun eksistensinya. Tahun ini, sederet acara telah dipersiapkan, salah satunya adalah perayaan puncak hari jadi ke 2 tahun yang akan digelar Kamis, 16 Maret 2023. (B-4)