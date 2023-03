All Quite on the Western Front, Film Internasional Terbaik di Oscar 2023

Film drama perang asal Jerman, All Quiet on the Western Front, memenangkan kategori Best International Feature Film dalam Academy Awards 2023. Piala Oscar diserahkan kepada sutradara Edward Berger dalam seremonial di Dolby Theatre Los Angeles, AS, Minggu malam waktu setempat, yang bisa disaksikan via Disney+ Hotstar di Indonesia.

Sinematografer film yang diproduksi Netflix ini, James Friend, juga memenangkan Piala Oscar untuk kategori Sinematografi Terbaik. Demikian pula tim Christian Goldbeck dan Ernestine Hipper untuk Desain Produksi Terbaik, serta Volker Bertelmann untuk Skor Orisinal Terbaik.

All Quiet on the Western Front juga dijagokan dalam kategori Naskah Terbaik, Film Panjang Terbaik, dan Penyutradaraan Terbaik di ajang Oscar 2023. (M-2)