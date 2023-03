Jamie Lee Curtis Raih Trofi Oscar Pertamanya Sebagai Aktris Pendukung Terbaik

Aktris senior, Jamie Lee Curtis, 64, berhasil membawa pulang trofi Oscar pertamanya sebagai aktris pendukung wanita terbaik, berkat perannya sebagai auditor pajak di film Everything, Everywhere.

Bagi Curtis, penghargaan ini merupakan momen puncak setelah 50 tahun kariernya di Hollywood. Aktris yang antara lain pernah membintangi Amazing Grace and Chuck, True Lies, serta My Girl ini menyisihkan para pesaingnya seperti Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), serta Stephanie Hsu (Everything Everywhere). (AFP/M-3)