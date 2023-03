Aktor kelahiran Vietnam Ke Huy Quan dinobatkan sebagai Aktor Pendukung Terbaik di ajang Piala Oscar, yang digelar di Los Angeles, Minggu (12/3) atau Senin WIB), berkat aktingnya yang ciamik di film Everything, Everywhere. Di film ini, ia berperan sebagai suami keturunan China-Amerika yang berprofesi sebagai pemilik binatu.

Di kategori ini, Quan yang pernah bermain di film Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) dan The Goonies (1985), menyisihkan sejumlah aktor lainnya, seperti Brendan Gleeson dan Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin"), Brian Tyree Henry (" Causeway") dan Judd Hirsch ("The Fabelmans"). (AFP/M-3)