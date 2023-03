Pinocchio' Karya Guillermo del Toro Memenangkan Oscar untuk Film Animasi terbaik

Pinocchio (Pinokio) karya Guillermo del Toro memenangkan Piala Oscar untuk kategori film Animasi Terbaik.

Dalam malam perhelatan yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (12/3) atau Senin pagi WIB, Pinocchio menyisihkan emnpat nomine lainnya yakni Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, The Sea Beast, dan Turning Red.

Pinnochio yang diadaptasi dari cerita anak-anak tentang boneka kayu ini, digarap ulang oleh sutradara asal Meksiko ini menjadi tampil lebih mengerikan, dengan latarkan belakang Italia tahun 1930-an. "Saya telah memperjuangkan untuk mewujudkan ini lebih dari separuh karier saya," kata del Toro dalam pidato kemenangannya. (AFP/M-3)