Jay Chou dan Stephen Chow Beri Sinyal Kolaborasi

PENYANYI sekaligus aktor asal Taiwan, Jay Chou, dikabarkan akan berkolaborasi dengan aktor Hong Kong, Stephen Chow. Sinyal kolaborasi tersebut diperkuat setelah keduanya mengunggah foto di Instagram pribadi mereka.

Manajemen Chow mengonfirmasi bahwa akan ada kolaborasi keduanya. Namun, belum diungkapkan kolaborasi yang akan dilakukan. "Kami sedang berkomunikasi, tetapi kami tidak dapat mengungkapkan detailnya untuk saat ini,” ungkap manajemen, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (11/3).

Chow awalnya mengunggah foto dirinya tengah memegang segelas wine sambil mendengarkan album Chou, Greatest Work Of Art. Dalam keterangannya, Chow menuliskan "sampai jumpa di Hong Kong".

Beberapa saat setelah itu, Chou yang sedang berlibur di Paris, Prancis mengomentari unggahan itu dengan mengatakan "selera kamu terlalu keren". Chou kemudian mengunggah foto di Instagram pribadinya.

Tampak di foto tersebut ia tengah memegang kartu as keriting dan di sampingnya ada layar yang menampilkan Chow dari di film God Of Gamblers Part III: Back To Shanghai.

"Apakah Anda ingin saya membawakan beberapa botol anggur merah dari Prancis atau ingin saya belikan Pierre Cashon?" tulis Chow di keterangan fotonya. Karakter Pierre Cashon yang diperankan oleh aktor Declan Wong dikenal sebagai "Dewa Penjudi Prancis" dalam film tersebut.

Kedua unggahan tersebut sontak membuat para fans terkejut dan mulai berspekulasi. Beberapa netizen menyebut ini merupakan sinyal Chow dan Chou akan berkolaborasi, bahkan mereka menyebutnya 'kolaborasi abad ini'.

"Kedua bos sedang melakukan kolaborasi, tidak sabar untuk melihat percikan api yang akan terbang," tulis salah satu netizen. Ada yang berspekulasi Chow akan tampil sebagai bintang tamu di konser Jay Chou di Hong Kong pada bulan Mei. Namun, hal tersebut belum bisa dipastikan. Para fans harus bersabar. (M-1)