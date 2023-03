Dului Tom Cruise, Rusia Rilis Trailer Film Perdana yang Syuting di Antariksa

Rusia baru saja merilis trailer 'The Challenge' - sebuah film yang direkam 250 mil (400 km) di atas Bumi di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS)

Film yang dijadwalkan beredar pada 20 April mendatang ini merupakan film panjang pertama yang menerbangkan para aktor dan sutradara ke luar angkasa untuk syuting.

Ini barangkali akan mengecewakan Tom Cruise, yang menggarap proyek film sejenis, disutradarai oleh Doug Liman. Bintang The Mission: Impossible pertama kali terungkap akan mengambil bagian dalam kolaborasi dengan SpaceX Elon Musk dan NASA pada Mei 2020.

Tapi, hanya enam bulan kemudian, badan antariksa Rusia, Roscosmos, mengumumkan akan memilih 'wanita super' untuk memimpin 'film fitur pertama yang dibuat di Stasiun Luar Angkasa Internasional'.

Aktris yang kemudian diketahui adalah Yulia Peresild, berperan sebagai ahli bedah jantung Zhenya yang meluncur ke ISS untuk menyelamatkan nyawa seorang astronot.

Film The Challenge diproduksi oleh Roscosmos, bersama Channel One dan studio film Yellow, Black and White. Aktris Yulia Peresild sebagai peran utama akan tampil bersama Klim Shipenko, yang juga menyutradarai film tersebut. Kosmonot Anton Shkaplerov, Oleg Novitsky dan Pyotr Dubrov juga akan membantu dalam operasi 'penyelamatan'.

Semua tahap persiapan untuk film tersebut ditayangkan di saluran TV pemerintah Rusia, Channel One, dalam upaya memopulerkan aktivitas luar angkasa Rusia dan mengagungkan profesi kosmonot. Adapun syuting di ISS dilakukan pada Oktober 2021, hanya beberapa bulan sebelum invasi Rusia ke Ukraina.

Kepala ruang angkasa Vladimir Putin Dmitry Rogozin, kepala Roscosmos, menunjuk dirinya sendiri sebagai produser 'The Challenge'.

'The Challenge' menelan biaya pembuatan sekitar 1,115 miliar rubel atau lebih dari 20, 2 miliar. (Daily Mail/M-2)