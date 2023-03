Ayo Ikut Sarungan di CFD Hari Ini!

ANDA yang gemar mengikuti car free day (CFD) di seputaran Jalan Jenderal Sudirman – Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, bisa mengikuti kampanye mengenakan sarung, hari ini. Bertajuk Sarong is My New Style, kampanye mengenakan sarung di jalanan itu dibuat oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) sebagai bagian dari perayaan Hari Sarung Nasional yang jatuh 3 Maret.

Kampanye mengenakan sarung ini akan mengambil start di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, pukul 06.00 WIB. Para peserta kemudian akan berjalan sambil memamerkan beragam gaya bersarung mereka di CFD.

Ali Charisma, National Chairman IFC, menjelaskan jika kampanye bersarung sekaligus menjadi bagian dari perhelatan Muslim Fashion Festival (Muffest)+ 2023. Pada penyelenggaraan ke-8 ini, Muffest+ 2023 bersinergi dengan Indonesia International Modest Fashion Festival (In2motionfest) dan akan digelar 7-10 Maret 2023 di Ballroom dan Denpasar Room The Westin, Jakarta.

"Sarung part dari kita di sini. Sarung akan menjadi identitas kita di global dan diharapkan membantu para UMKM juga. Kami berharap merchandise desainer juga tersedia sarung," tutur Ali. "Jadi sarung bukan hanya untuk beribadah dan acara tertentu saja tapi bisa dipakai sehari-hari. Challenge para desainer adalah untuk membuat sarung sporty, street wear, spesial occasion dan lain-lain. Ini bisa dipamerkan ke dunia barat melalui industri modest fashion," lanjut di sela-sela konferensi pers Muffest + 2023, di Jakarta, Jumat (3/3).

Lisa Fitria, Project Director Muffest + 2023 mengatakan slot peragaan busana untuk tahun ini lebih banyak dibanding penyelenggaran di tahun-tahun sebelumnya. "Alhamdulillah 19 slot fashion show, show terbanyak sepanjang 8 tahun," katanya.

Keseluruhan koleksi yang ditampilkan dalam Muffest+ 2023 meliputi ragam gaya busana muslim mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar’i, antara lain karya dari desainer dan label kenamaan Indonesia, yaitu Itang Yunasz, Deden Siswanto, Sofie, Hannie Hananto, TutyAdib, Irna La Perle, Nuniek Mawardi, Monika Jufry, Ina Priyono, Rya Baraba, Kursien Karzai, AM by Anggiasari, Neera Alatas, Rosie Rahmadi, Najua Yanti, Opie Ovie, Irmasari Joedawinata, Novita Yunus, dan Barli Asmara.

Selain itu ada pula karya dari Dian Pelangi, Nada Puspita, Restu Anggraini, Jenahara, Buttonscarves, Jenna&Kaia, Benang Jarum, kami., ZM Zaskia Mecca, Artkea Stripes & IKYK, Èl Abrar by Mihalul Abrar, Brilianto, MUDA, Zeta Privé, HijabChic, Aleza, Nadjani, Geulis, Aleabe Collection by Melly Goeslaw, Funky Kebaya, Roemah Kebaya Vielga, BT Batik Trusmi, dan NBRS. (M-1)