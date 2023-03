Ini Lima Tips Jitu Atur Keuangan untuk Modal Nikah

HARI Pernikahan adalah sebuah momen spesial yang dinantikan banyak pasangan. Banyak pasangan menginginkan momen ini sebagai awal hidup baru yang pantas untuk selalu dikenang. Harapannya pasti hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Merayakan hari spesial ini pasti memerlukan persiapan yang sangat matang.

Menabung menjadi opsi yang sering pakai sejumlah pasangan untuk memenuhi target anggaran pernikahan. Pasti ada pengeluaran ekstra mulai dari biaya gedung, katering, gaun pengantin, suvenir, dan lain sebagainya. Perencanaan keuangan perlu dilakukan dari jauh-jauh hari agar persiapan lebih matang.

Bagi kamu yang ingin membuat rencana keuangan untuk menikah dengan dana yang tercukupi, berikut tipsnya:

Buat rencana anggaran biaya

Kamu bisa menyusunnya dengan terperinci dimulai dari estimasi biaya yang diperlukan. Pertama, kamu perlu melakukan riset dengan vendor pernikahan yang memang sesuai dengan dana yang kamu mampu.

Rincian harga bisa dimulai dari harga sewa gedung, katering, baju pengantin, riasan, undangan, suvenir, hingga kebutuhan lainnya. Kamu harus pastikan tidak ada kebutuhan pokok dalam persiapan pernikahan yang terlewat. Kamu bisa menganalisisnya melalui mesin pencarian optimasi di website atau blog yang tepercaya.

Usaha sampingan

Pemasukan tambahan dengan melakukan usaha sampingan bisa sangat efektif bagi kamu yang ingin mempersiapkan dana pernikahan. Kamu bisa memasang target pendapatan agar bisa tercapai sesuai dana yang kamu inginkan. Referensi usaha sampingan yang bisa kamu coba yaitu usaha jualan pakaian atau makanan, menjadi blogger, online teaching, dan lain sebagainya.

Siapkan rekening khusus

Kamu bisa membuka rekening khusus untuk persiapan menikah dengan pasanganmu. Sisihkan penghasilan yang kamu dan pasangan miliki agar bisa diatur dan tercatat dengan jelas dana yang ditabung dan digunakan. Melalui rekening khusus menikah ini, kamu dan pasangan bisa

berkomitmen untuk terus menerus menabung. Kamu bisa melakukannya secara konsisten sehingga target dana yang kamu tuju bisa tercapai. Contohnya, kamu memprediksi butuh dana Rp75.000.000 untuk keperluan menikah. Kamu perlu sisihkan dana sebesar Rp6.250.000 per bulan, maka kamu perlu simpan sekitar Rp209.000 per harinya.

Prioritaskan kebutuhan

Pada saat kamu menabung atau mempersiapkan pernikahan, kamu perlu memilah prioritas pengeluaran bersama pasangan. Kamu bisa diskusikan hal ini dengan pasanganmu. Kebutuhan apa saja sih yang memang harus diprioritaskan? Berkomunikasi sangat diperlukan agar bisa memudahkan mencapai target dana yang kamu perlukan. Selain itu, beberapa pengeluaran yang lainnya jika tidak diperlukan maka harus dikurangi.

Manfaatkan pinjaman KTA

Kamu sudah mengetahui berbagai cara untuk mempersiapkan dana tambahan pernikahanmu. Jenis pemasukan tambahan untuk menambah dana pernikahanmu, salah satunya adalah melalui Pinjaman KTA (kredit tanpa agunan).

Kamu bisa memanfaatkan Pinjaman KTA yang tidak memiliki jaminan. Sehingga bisa mempermudah kamu dan pasangan. Selain itu, pinjaman KTA ini bisa kamu sesuaikan berdasarkan target biaya pernikahanmu.

OK Bank menyediakan pinjaman OK KTA yang bisa kamu manfaatkan secara mudah dan cepat. Dengan proses pencairan satu hari kerja melalui proses yang aman dan fleksibel. Selain itu Pinjaman OK KTA menyediakan limit dimulai dari Rp3.000.000 (Rp3 juta) hingga Rp200.000.000 (Rp200 juta). Untuk tenor pinjaman bisa dari 6 bulan hingga 5 tahun, bisa menyesuaikan dengan kemampuanmu.

Persyaratan yang ditawarkan oleh Ok Bank sangatlah mudah. Minimal usia 21 tahan dan maksimal 55 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu pengguna harus memiliki rekening bank. Tentunya pengguna harus memiliki pekerjaan atau penghasilan. Selain itu memerlukan menyertakan Alamat KTP, atau berdomisili di daerah Jabodetabek.

“Kami menyediakan dana tambahan melalui Pinjaman OK KTA bagi pasangan yang ingin merayakan resepsi pernikahan dalam rangka membuat memori yang indah di hari pernikahan mereka. Pinjaman yang kami sediakan fleksibel sesuai dengan kemampuan dari peminjam, sehingga mereka tidak memerlukan terbatasi dengan dana yang mereka miliki,” jelas Hardiansyah Ramadhan, selaku Department Head Retail OK Bank.

Pinjaman yang disediakan oleh OK Bank tidak memerlukan jaminan. OK Bank juga menjamin keamanan dalam penggunaan Pinjaman KTA yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (RO/OL-10)