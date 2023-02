Gitaris Aerosmith Joe Perry Mulai Tur Solonya di AS April Mendatang

Gitaris Aesrosmith Joe Perry akan mulai proyek tur solonya di Amerika Serikat mulai April mendatang. Tur ini akan diawali di Mashantucket, Connecticut pada 15 April, kemudian dilanjutkan ke Boston, New York City, dan dua pinggiran Kota Chicago (Des Plaines dan St. Charles) sebelum menyelesaikan perjalanan daratnya pada 26 April di Los Angeles.

Seperti dikutip ultimateclassicrock.com tiket pertunjukan itu mulai dijual pada hari Jumat (24/2). Jajaran musisi yang tergabung dalam Joe Perry Project 2023 antara lain Gary Cherone dari Extreme pada vokal utama, penyanyi pendukung Aerosmith, Buck Johnson pada kibord dan vokal, drummer veteran Jason Sutter (Cher, Chris Cornell) dan rekan lama Perry, David Hull pada bas.

Sang gitaris sebelumnya merekrut Robin Zander dari Cheap Trick dan David Johansen dari New York Dolls untuk bernyanyi di album solo terbarunya, 2018 Sweetzerland Manifesto.

Perry membuat proyek music bersama dengan Cherone dan Johnson untuk mendaur ulang beberapa lagu Aerosmith seperti My Fist Your Face dan Chip Away the Stone. "Gary selalu memiliki beberapa permintaan untuk lagu yang dia suka nyanyikan," ujarnya. (M-3)