Reality Club Persembahkan Single Baru dalam Balutan Musik Koboi

Grup band Reality Club merilis lagu tunggal terbaru bertajuk Dancing in The Breeze Alone pada Jumat, (24/2). Single tersebut ditulis oleh gitaris dan vokalis Faiz Novascotia Saripudin pada 2020. Rencananya, single itu juga akan masuk dalam album ketiga mereka. Tergabung bersama single hit Anything You Want.

Pada Dancing in The Breeze Alone, Faiz mengusung konsep musik yang memiliki kedekatan dengan soundtrack di film-film wild west atau koboi.

“Aku menulis lagu ini karena sangat terpengaruh dengan gim Red Dead Redemption. Pertamanya cuma pakai gitar. Lalu saat diajukan ke yang lainnya, akhirnya kami pun semua ngulik untuk mendapatkan suasana musik dan tata suara seperti soundtrack film-film wild west,” kata Faiz dalam konferensi pers dan pemutaran video musik Dancing in The Breeze Alone di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, (23/2).

Proses pengerjaan lagu membutuhkan waktu sekurangnya setahun mulai dari proses penulisan hingga rekaman. Di single ini, Reality Club bekerja sama dengan Budapest Scoring Orchestra, kelompok orkestra yang juga mengerjakan scoring untuk film Get Out dan serial korea Squid Game.

“Kami ingin membawa sesuatu yang berbeda dari musik kami sebelumnya. Yang pasti, ini single kami yang paling ambisius. Salah satu alasan kenapa kami menahan perilisannya sampai tiga tahun lamanya, juga karena kami ingin merilis berbarengan sekaligus dengan video musiknya,” tambah sang vokalis, Fathia Izzati.

Pengerjaan video musik single tersebut disutradarai Ibnu Dian dan menggandeng Miura Films. Syuting dilakukan di Bali, dengan konsep seperti film wild west yang menghadirkan para personel Reality Club dan Bobby Mandela seperti karakter koboi.

Untuk pengerjaan video musiknya, para personel Reality Club dan Bobby Mandela juga berlatih berkuda terlebih dahulu di Legok, Tangerang. Dalam produksi single dan video musik ini, Cia, panggilan akrab Fathia, mengungkapkan bujetnya jika ditaksir setara dengan produksi dua album pertama mereka.

