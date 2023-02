Daftar Film Peraih Penghargaan Terbanyak BAFTA 2023

BAFTA 2023 menandai kian dekatnya pemungkas musim penghargaan, Academy Awards (Oscar) pada Maret. Berlangsung di London’s Royal Heritage Hall pada Senin (20/2_dini hari waktu Indonesia, penghargaan tahunan yang kini memasuki tahun ke-76 itu menobatkan film All Quiet on the Western Front sebagai film terbaik.

Berikut adalah daftar film peraih piala terbanyak BAFTA 2023.

All Quiet on the Western Front (tujuh piala, 14 nominasi):

-Film terbaik.

-Film non-berbahasa Inggris terbaik.

-Sutradara terbaik.

-Skenario adaptasi terbaik.

-Sinematografi terbaik.

-Tata suara terbaik.

-Scoring musik orisinal terbaik.

The Banshees of Inisherin (4 piala, 10 nominasi):

-Film Inggris terbaik.

-Skenario asli terbaik.

-Aktor pendukung terbaik.

-Aktris pendukung terbaik.

Elvis (4 piala, 9 nominasi):

-Aktor terbaik (Austin Butler).

-Casting terbaik (Nikki Barrett, Denise Chamian).

-Tata rias dan rambut terbaik (Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier dan Barrie Gower).

-Tata busana terbaik (Catherine Martin).

Sementara itu, judul-judul film dengan nominasi tiga atau lebih hanya membawa satu piala adalah Everything Everywhere All at Once (penyuntingan terbaik, total 10 nominasi), Aftersun (debutan penulis, sutradara, produser Inggris terbaik, total 4 nominasi), Tar (aktris terbaik, 5 nominasi), dan Babylon (desain produksi terbaik, total 3 nominasi) (M-3)

Sementara itu Avatar: The Way of Water yang mendapat dua nominasi memenangkan efek visual spesial terbaik.