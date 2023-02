Cate Blanchett Aktris Terbaik di BAFTA 2023

British Academy of Film and Television (BAFTA) Awards 2023 telah berlangsung pada Senin (20/2) dini hari waktu Indonesia. Berlangsung di London’s Royal Festival Hall.

Tahun ini, film All Quiet on the Western Front, memimpin nominasi Bafta dengan 14 nominasi. Disusul dengan Everything Everywhere All At Once dan The Banshees of Inisherin yang sama-sama mengoleksi 10 nominasi.

Berikut adalah daftar peraih aktor dan aktris terbaik BAFTA 2023.

Aktor terbaik: Austin Butler (Elvis).

Aktris terbaik: Cate Blanchett (Tar).

Aktor pendukung terbaik: Barry Keoghan.

Aktris pendukung terbaik: Kerry Condon.

Pendatang baru terbaik: Emma Mackey

"Saya tidak mempersiapkan apa pun karena ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para perempuan. Seperti yang telah Anda lihat di klip-klip itu, semua rekan-rekan nominator saya, percakapan dengan Anda semua di luar layar dan di layar benar-benar luar biasa, dan kami tahu, kami hanyalah puncak dari gunung es,” kata Cate Blanchett saat berpidato menerima kemenangan aktris terbaik Bafta 2023, Senin dini hari waktu Indonesia, (20/2).

"Setiap tahun, pertunjukan yang istimewa dan luar biasa ini hanya mematahkan mitos bahwa pengalaman perempuan itu monolitik, jadi terima kasih kepada BAFTA yang telah memberikan penghargaan kepada kami semua,” lanjutnya.

Blanchett kemudian mengemukakan perannya sebagai konduktor Lydia Tar merupakan proyek yang sangat berbahaya dan berpotensi mengakhiri karier aktingnya. Hal itu bisa jadi merujuk pada kontroversi yang muncul sejak perilisan film.

Untuk peran serupa, aktris asal Australia itu sebelumnya telah memenangkan predikat aktris terbaik di ajang Golden Globe lalu. (M-2)