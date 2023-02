Film-Film Jawara BAFTA 2023

Film All Quiet on the Western Front, yang berkisah tentang perang dunia kesatu dari sudut pandang seorang tentara muda Jerman berhasil menjadi film terbaik dalam BAFTA 2023. Di British Academy Film and Television Arts (BAFTA) Awards, film tersebut juga merupakan yang paling banyak mendapatkan nominasi, total 14.

Berikut adalah daftar film terbaik di BAFTA 2023 yang diselenggarakan di London’s Royal Festival Hall pada Senin dini hari (20/2) waktu Indonesia.

Film terbaik: All Quiet on the Western Front.

Film Inggris terbaik: The Banshees of Inisherin.

Film animasi terbaik: Guillermo Del Toro’s Pinocchio.

Film dokumenter terbaik: Navalny.

Film non-berbahasa Inggris terbaik: All Quiet on the Western Front.

Film animasi pendek Inggris terbaik: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

Film pendek Inggris terbaik: An Irish Goodbye.

"Film berbahasa Jerman, kami telah diberkati dengan begitu banyak nominasi dan memenangkan ini sungguh luar biasa," kata produser film All Quiet on the Western Front Malte Grunert dalam pidato kemenangan untuk film terbaik, Senin, (20/2).

"All Quiet on the Western Front bercerita tentang pemuda yang diracuni oleh propaganda nasionalis politik sayap kanan, pergi ke medan perang dengan berpikir bahwa itu adalah suatu petualangan, dan perang sama sekali bukan petualangan. Itulah salah satu pesan dari novel penting Remarque dan ketika kami mulai mengerjakannya, pesan tersebut masih relevan bahkan 100 tahun setelah buku itu diterbitkan,” sambung Grunert.

Dari 14 nominasi, All Quiet on the Western Front membawa pulang tujuh piala Bafta 2023. Termasuk untuk skenario adaptasi terbaik, sutradara (Edward Berger), sinematografi, tata suara, dan scoring musik orisinal. (M-2)