Finding Me Bawa Viola Davis ke Jajaran Peraih EGOT

Aktris Viola Davis mendapat piala Grammy berkat buku audionya, Finding Me. Davis memenangkan Grammy lewat kategori best audio book, narration, & storytelling recording. Ini sekaligus menjadi piala Grammy perdananya.

Ia mengungguli Questlove (Music is History), Lin-Manuel Miranda (Aristotle and Dante into the Waters of the World), dan Jamie Foxx (Act Like You Got Some Sense).

“Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Saya baru saja (menjadi) EGOT!” Kata Davis saat menerima penghargaan tersebut dalam seremoni Grammy Awards ke-65 di Crypto.com Arena, AS, Senin, (6/2).

EGOT adalah sebutan untuk sosok yang mengoleksi perolehan Emmy, Grammy, Oscar dan Tony dalam suatu karier. Hanya 18 orang yang sampai kini meraih status tersebut. Davis adalah aktris kulit hitam keempat, bersama Whoopi Goldberg, John Legend dan Jennifer Hudson.

Davis sudah mengoleksi satu piala Oscar, dua Tony dan satu Emmy. Ia memenangkan Academy Award untuk aktris pendukung terbaik pada 2017 untuk perannya sebagai ibu rumah tangga Rose Maxson dalam film Fences (2016). Ia memenangkan Emmy pada 2015 untuk perannya sebagai Annalise Keating dalam How to Get Away with Murder, yang membuatnya menjadi perempuan kulit hitam pertama yang memenangkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita dalam kategori drama. Dia memiliki dua penghargaan Tony, untuk King Hedley II dan produksi Broadway Fences.

“Ya Tuhan. Saya menulis buku ini untuk menghormati Viola yang berusia enam tahun, untuk menghormatinya, untuk menghormati kehidupannya, kegembiraannya, traumanya, semuanya.” (M-2)