Sam Smith dan Kim Petras Menang Duo/Grup Pop Terbaik Grammy 2023

Sam Smith dan Kim Petras berhasil memenangkan kategori duo/grup pop terbaik di Grammy Awards ke-65 yang berlangsung di Crypto.com Arena, AS, Senin (6/2).

Mereka mengungguli Doja Cat & Post Malone untuk lagu I Like You (A Happy Song), BTS & Coldplay (My Universe), dan Abba (Don’t Shut Me Down).

Penyelengaraan Grammy untuk edisi yang ke-65 ini diawali dengan penampilan musikus reggae dan hip hop asal Puerto Rico, Bad Bunny.

Di ajang tahun ini, Beyonce yang meraih sembilan nominasi berpeluang mencetak rekor sebagai peraih trofi terbanyak. Bad Bunny, musikus muda yang tengah naik daun, juga bersaing di ajang ini untuk kategori album terbaik bersama Taylor Swift, Adele dan Harry Styles. (AFP/M-3)