Musik Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok Raih Grammy 2023

Menyadari dampak budaya yang signifikan, Recording Academy menciptakan kategori baru untuk Grammy Awards 2023, best score soundtrack for video games/interactive media.

Kategori yang baru perdana dihadirkan itu dimenangkan oleh komposer Stephanie Economou yang menciptakan scoring dan musik untuk gim video Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok.

“Terima kasih telah mengakui dan memvalidasi kekuatan musik gim video,” kata Economou dalam pidato kemenangannya, dalam acara puncak Grammy Awards 2023 yang berlangsung di Crypto Arena, Los Angeles, California, AS, Senin (6/2).

Komposer Austin Wintory (Aliens: Fireteam Elite), S Bear McCreary (Call Of Duty: Vanguard), Richard Jacques (Marvel's Guardians Of The Galaxy), dan Christopher Tin (Old World) juga masuk dalam nominasi untuk kategori baru ini.(AFP/M-3)