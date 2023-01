Jus Bit dapat Tingkatkan Kekuatan Otot Secara Signifikan Saat Berolahraga

Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di gym untuk mendapatkan otot yang lebih kuat. Umumnya mereka mengikuti sesi ini dengan mengonsumsi banyak protein untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan otot. Namun, temuan menarik yang diterbitkan di jurnal Acta Physiologica menunjukkan bahwa penggemar kebugaran harus menambahkan item baru pasca-latihan mereka yaitu jus bit.

Para ilmuwan di University of Exeter, Inggris menyatakan mengonsumsi nitrat, yang merupakan molekul aktif yang ditemukan dalam jus bit, dapat meningkatkan kekuatan otot secara signifikan saat berolahraga

Tim dari University of Exeter, Inggris dan National Institutes of Health, AS melacak distribusi nitrat yang tertelan di air liur, darah, otot, dan urin yang diambil dari 10 sukarelawan sehat yang terlibat dalam penelitian ini Setiap orang juga harus melakukan senam kaki secara maksimal.

Tim melakukan aktivitas ini untuk mengungkap dengan tepat di bagian tubuh mana nitrat diaktifkan, yang dapat memberikan petunjuk mengenai mekanisme yang bekerja.

Setelah satu jam mengonsumsi nitrat, para peserta harus melakukan 60 kontraksi paha depan mereka, dengan intensitas maksimal selama lima menit menggunakan mesin olahraga. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar nitrat otot yang signifikan.

Saat berolahraga, penulis penelitian mencatat peningkatan nitrat ini menyebabkan peningkatan kekuatan otot setara dengan tujuh persen, dibandingkan dengan saat peserta mengonsumsi plasebo.

"Penelitian kami telah memberikan banyak bukti tentang sifat peningkat kinerja nitrat makanan, yang biasa ditemukan dalam jus bit. Menariknya, studi terbaru ini memberikan bukti terbaik hingga saat ini tentang mekanisme di balik mengapa nitrat mampu meningkatkan kinerja otot manusia, ”kata Andy Jones dari Exeter, Profesor Fisiologi Terapan, seperti dikutip dari Study Finds, Senin (23/1). (M-3)