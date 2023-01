Di Mana Menonton Film Nominasi Oscar 2023?

ACADEMY Awards ke-95 telah mengumumkan jajaran nominasinya pada Selasa (24/1) malam waktu Indonesia. Acara puncak Oscar direncanakan digelar 13 Maret 2023 di Dolby Theater, Hollywood, Amerika Serikat (AS).

Di kategori film terbaik, total ada 10 film yang masuk nominasi. Beberapa judul sudah tayang di platform streaming legal di Indonesia dan ada beberapa judul film yang masih tayang di bioskop.

Di kategori lain seperti film animasi dan international feature juga tersedia di layanan streaming. Berikut platform streaming di Indonesia yang menayangkan film-film peraih nominasi Oscar 2023:

1. Netflix

-All Quiet on the Western Front (nominasi film terbaik & feature internasional).

-Guillermo del Toro's Pinocchio (animasi panjang terbaik).

-The Sea Beast (animasi panjang terbaik).

2. Disney+ Hotstar

-The Banshees of Inisherin (film terbaik).

-Turning Red (animasi panjang terbaik).

-Fire of Love (dokumenter panjang terbaik).

3. HBO Go

-Elvis (film terbaik).

-Everything Everywhere All At Once (film terbaik).

-Top Gun Maverick (film terbaik).

-Navalny (dokumenter panjang terbaik).

4. Klikfilm

-Triangle of Sadness (film terbaik).

5. Prime Video

-Argentina, 1985 (feature internasional).

6. Bioskop

-Avatar The Way of Water (film terbaik).

-Puss in Boots: The Last Wish (animasi panjang terbaik). (M-1)